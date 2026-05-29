Óbitos quase duplicam nascimentos nos concelhos da região

Segundo os dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística (INE) referentes a 2025, os 14 concelhos analisados registaram 2.199 nascimentos e 4.316 óbitos. A diferença é pesada e revela uma realidade demográfica preocupante: morreram praticamente o dobro das pessoas face às crianças que nasceram, resultando num saldo natural negativo de 2.117 habitantes. A fotografia traçada pelos números confirma o envelhecimento da região e a dificuldade em garantir renovação geracional. Santarém foi o concelho com maior número absoluto de nascimentos, 511, mas também liderou nos óbitos, com 816 mortes, apresentando um saldo negativo de 305 pessoas. Ourém registou 378 nascimentos e 660 óbitos, o que representa uma perda natural de 282 habitantes.

Tomar apresenta o pior saldo entre os concelhos em análise: nasceram 242 crianças e morreram 613 pessoas, uma diferença negativa de 371. Abrantes surge logo depois, com 224 nascimentos contra 573 óbitos, traduzindo-se num saldo negativo de 349. Torres Novas também apresenta uma quebra expressiva, com 220 nascimentos e 477 mortes, ou seja, menos 257 pessoas no saldo natural. Nos concelhos de menor dimensão, os dados do INE mostram uma fragilidade ainda mais evidente. Em Mação nasceram apenas 40 crianças e morreram 162 pessoas. No Sardoal, o cenário é particularmente duro: 12 nascimentos para 69 óbitos. Ferreira do Zêzere registou 56 nascimentos e 144 mortes, enquanto Vila Nova da Barquinha teve 42 nascimentos e 116 óbitos.

A única excepção é o Entroncamento, onde os nascimentos superaram os óbitos. Em 2025 nasceram 261 crianças e morreram 212 pessoas, garantindo um saldo positivo de 49 habitantes. É o único concelho da lista a contrariar a tendência geral, confirmando uma dinâmica demográfica mais favorável. Alcanena, Constância, Chamusca e Golegã também registaram saldos negativos, ainda que com dimensões diferentes.