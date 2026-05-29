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Sociedade | 29-05-2026 15:40

Sem-abrigo acusado de homicídio da companheira em Alenquer

direito advogados juiz tribunal
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Homem está acusado de ter estrangulado a mulher até à morte dentro do automóvel onde viviam. Fugiu para a República Checa e acabou detido.

O Ministério Público acusou um homem em situação de sem-abrigo de homicídio qualificado da companheira em Alenquer, no distrito de Lisboa, na viatura onde habitualmente dormiam.
O homem, de 60 anos, e a vítima, ambos estrangeiros, mantinham uma relação desde finais de 2024 e pernoitavam na viatura do arguido, vivendo em locais diferentes e sendo apoiados por instituições sociais, refere a acusação do Ministério Público.
A 07 de Abril de 2025, quando se encontravam no veículo, começaram a discutir e o arguido apertou o pescoço da vítima “com força” até lhe provocar a morte.
Depois, abandonou o corpo embrulhado num cobertor e espalhou os objectos pessoais da mulher na mata circundante, tendo-se ausentado para parte incerta e abandonado o país.
De acordo com o MP, o homem “previu, quis e conseguiu atingir de forma mortal a ofendida, deixando-a prostrada e inanimada na estrada, sem ajuda e, seguidamente, prosseguir a sua marcha sem prestar socorro, sem providenciar pelo chamamento de auxílio ou verificar se alguém o fazia, indiferente ao destino da vítima”.
O corpo foi encontrado no dia seguinte, próximo da Estrada Nacional 1, nas Marés.
O arguido foi localizado uma semana depois em Praga, da República Checa, onde foi detido a 20 de Abril de 2025, na sequência de um mandado de detenção europeu emitido no âmbito da investigação do homicídio da companheira.
Em Agosto, o alegado homicida foi extraditado para Portugal e presente a primeiro interrogatório judicial, encontrando-se a aguardar julgamento em prisão preventiva.
O julgamento está marcado para 07 de Setembro na sede da Comarca Lisboa Norte, em Loures.

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