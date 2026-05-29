Só com melhor articulação entre associações é possível melhorar o socorro em VFX

Comemorações do Dia Municipal do Bombeiro aconteceram em Alhandra e reuniram trezentos efectivos, como acontece todos os anos, novamente com apelos a uma maior transferência de verbas do poder central. Os bombeiros da vila receberam uma nova ambulância.

Só com maior e melhor articulação entre as associações de bombeiros será possível continuar a melhorar o socorro no concelho de Vila Franca de Xira, numa altura em que já funciona o centro municipal de operações de socorro que, em seis meses, já centralizou 14.000 ocorrências.

A ideia foi defendida pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, durante as comemorações do Dia Municipal do Bombeiro, que se realizaram este ano na zona ribeirinha de Alhandra voltando a juntar, como nos anos anteriores, mais de três centenas de bombeiros. “Vivemos tempos particularmente difíceis e por isso a articulação operacional no conjunto de cada município é muito importante e a organização conjunta muito importante, bem como uma programação de investimentos significativa”, frisou o autarca.

Num discurso pautado pelo agradecimento aos bombeiros pelo seu serviço à comunidade, Fernando Paulo Ferreira destacou o exemplo moral dos voluntários, como símbolo de altruísmo, espírito cívico, solidariedade e coragem. Identificou as alterações climáticas, o envelhecimento populacional e a crescente pressão sobre os serviços públicos como factores que tornam o socorro mais difícil e reconheceu os obstáculos criados pela falta de serviços públicos considerados essenciais, como as urgências de obstetrícia, que obrigam muitas mães a dar à luz os seus filhos em ambulâncias.

“Esse encerramento sobrecarrega os serviços dos Bombeiros e a Protecção Civil, que são chamados a alargar as suas competências técnicas e realizar cada vez mais actos de socorro em situações periclitantes, como seja o dos partos em ambulâncias”, criticou.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE