Sociedade | 30-05-2026 21:00

Abrantes reforça bolsas de estudo para alunos do ensino superior

Valor anual atribuído a cada estudante aumenta para 900 euros.

A câmara municipal de Abrantes aprovou o reforço do apoio financeiro destinado às bolsas de estudo para alunos do ensino superior economicamente carenciados, aumentando o valor anual atribuído a cada estudante para 900 euros. A medida resulta da renovação do protocolo entre o município, o Rotary Club de Abrantes e a Fundação Rotária Portuguesa. Com este protocolo, vão continuar a ser atribuídas 44 bolsas de estudo por ano lectivo, das quais 42 destinadas a estudantes do ensino superior e duas reservadas a alunos da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes residentes no concelho.
O apoio municipal para o ano lectivo 2025/2026 chega a 39.600 euros, aos quais acrescem mil euros para encargos administrativos associados à gestão das bolsas. A proposta prevê ainda que o valor anual de cada bolsa possa aumentar futuramente até ao limite de mil euros por estudante. O executivo justificou a medida com a necessidade de continuar a apoiar jovens do concelho no acesso e permanência no ensino superior, sobretudo num contexto de aumento do custo de vida e das despesas associadas à frequência universitária.

