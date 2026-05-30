Câmara de Benavente conclui obras no parque habitacional fruto de investimento superior a 1,6 milhões de euros

O município de Benavente concluiu, na última semana, as obras de requalificação de onze habitações municipais, no âmbito de um conjunto de intervenções de reabilitação e valorização do parque habitacional do concelho, num investimento global superior a 1,6 milhões de euros, financiado pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.

As empreitadas decorreram em Benavente e Samora Correia e incluíram trabalhos de reabilitação destinados a melhorar as condições estruturais e funcionais das casas. Segundo a autarquia, as intervenções permitiram aumentar o conforto térmico, a segurança e a salubridade das habitações, contribuindo também para a redução dos consumos energéticos e para a valorização do património habitacional municipal.

A presidente da Câmara Municipal de Benavente, Sónia Ferreira, afirma que a reabilitação do parque habitacional é uma prioridade do município, integrada numa estratégia de valorização do património público e de melhoria da qualidade de vida das famílias.

“Ainda há trabalho por fazer e obras por realizar, mas com a conclusão destas primeiras intervenções reforçámos o compromisso de garantir respostas habitacionais mais adequadas e sustentáveis, promovendo a coesão social e contribuindo activamente para o desenvolvimento do concelho”, refere a autarca.

No âmbito destas intervenções serão reabilitados 23 fogos na vila de Benavente, num investimento de 1.134.184,30 euros, e 10 fogos na Estrada da Carregueira, em Samora Correia, correspondentes a 563.521,21 euros.