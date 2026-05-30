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Sociedade | 30-05-2026 18:00

Câmara de Torres Novas pagou 41 mil euros em indemnizações por alterar chefias

Câmara de Torres Novas pagou 41 mil euros em indemnizações por alterar chefias
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Município foi obrigado a subtrair 41 mil euros aos seus cofres para pagar indemnizações a três funcionários que ocupavam lugares de chefia e que o presidente exonerou.

A Câmara Municipal de Torres Novas pagou 41.654 euros em indemnizações a três quadros com cargo de chefia exonerados pelo novo presidente do município, José Trincão Marques (PS), na sequência das alterações efectuadas ao quadro dirigente em Novembro do ano passado. O tema foi levantado pelo vereador do PSD na última reunião pública do executivo camarário. Tiago Ferreira questionou o executivo sobre se tinham sido pagas indemnizações às chefias exoneradas e qual o valor associado a essas decisões, que classificou como sendo de natureza política. Em resposta, o presidente da câmara explicou que as alterações às chefias foram feitas em Novembro e que antes de o fazer sabia que o município tinha de “pagar indemnização a algumas”, como decorre da lei. Sem explicar o motivo que levou a tais alterações, José Trincão Marques adiantou que uma das chefias exoneradas não recebeu qualquer indemnização, uma vez que não se encontrava há um ano no cargo e, segundo a lei, não tinha direito a essa retribuição. Quanto às restantes, afirmou que as compensações foram atribuídas “nos termos da lei”, não sabendo naquele momento totalizar o custo. De acordo com os valores entretanto conhecidos, o município pagou indemnizações a três funcionários: 16.573 euros a uma chefia, 14.412 euros a outra e 10.668 euros a uma terceira, perfazendo um total de 41.654,58 euros.

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