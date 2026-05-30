Combustíveis vão custar 2 milhões de euros a Vila Franca de Xira

Vila Franca de Xira vai avançar com a abertura de um procedimento para o fornecimento contínuo de combustíveis destinados à sua frota automóvel e maquinaria municipal, com um preço base global fixado em 2,1 milhões de euros, acrescido de IVA.

A proposta foi a reunião de câmara tendo como objectivo garantir o abastecimento regular da frota municipal, assegurando a continuidade da actividade operacional das viaturas e máquinas afectas aos serviços do município. O contrato encontra-se dividido em quatro lotes: Lote 1: Combustíveis rodoviários em postos de abastecimento público (100.000 €); Lote 2: Gasóleo a granel (1.640.000 €); Lote 3: AdBlue a granel, aditivo para viaturas a diesel (20.000 €) e um quarto lote, para Gás Natural Veicular comprimido (GNC) (340.000 €). A câmara justifica a fixação do preço base com base nos consumos efectivos registados em contratos anteriores de objecto idêntico, bem como nos preços médios dos combustíveis verificados ao longo de 2025, conforme dados publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia. O cálculo inclui ainda uma margem de previsão para eventuais variações do mercado internacional do crude e alterações na dimensão da frota municipal. O contrato apenas terá início após a sua outorga e a emissão de visto favorável do Tribunal de Contas. O prazo de vigência será de 12 meses, podendo ser renovado automaticamente por períodos iguais, até ao limite máximo de 36 meses. Caso o valor global seja atingido antes do prazo o contrato considera-se automaticamente concluído. A adjudicação será feita com base no critério da proposta economicamente mais vantajosa.

