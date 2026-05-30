uma parceria com o Jornal Expresso
30/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 30-05-2026 18:36

Combustíveis vão custar 2 milhões de euros a Vila Franca de Xira

combustiveis precos abastecimento bomba ilustrativ
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Município lançou concurso para fornecimento contínuo de combustíveis para este ano sendo a maior fatia do encargo a compra de combustíveis rodoviários para viaturas ligeiras.

Vila Franca de Xira vai avançar com a abertura de um procedimento para o fornecimento contínuo de combustíveis destinados à sua frota automóvel e maquinaria municipal, com um preço base global fixado em 2,1 milhões de euros, acrescido de IVA.
A proposta foi a reunião de câmara tendo como objectivo garantir o abastecimento regular da frota municipal, assegurando a continuidade da actividade operacional das viaturas e máquinas afectas aos serviços do município. O contrato encontra-se dividido em quatro lotes: Lote 1: Combustíveis rodoviários em postos de abastecimento público (100.000 €); Lote 2: Gasóleo a granel (1.640.000 €); Lote 3: AdBlue a granel, aditivo para viaturas a diesel (20.000 €) e um quarto lote, para Gás Natural Veicular comprimido (GNC) (340.000 €). A câmara justifica a fixação do preço base com base nos consumos efectivos registados em contratos anteriores de objecto idêntico, bem como nos preços médios dos combustíveis verificados ao longo de 2025, conforme dados publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia. O cálculo inclui ainda uma margem de previsão para eventuais variações do mercado internacional do crude e alterações na dimensão da frota municipal. O contrato apenas terá início após a sua outorga e a emissão de visto favorável do Tribunal de Contas. O prazo de vigência será de 12 meses, podendo ser renovado automaticamente por períodos iguais, até ao limite máximo de 36 meses. Caso o valor global seja atingido antes do prazo o contrato considera-se automaticamente concluído. A adjudicação será feita com base no critério da proposta economicamente mais vantajosa.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Vale Tejo
    27-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região