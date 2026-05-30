Décadas depois a Póvoa de Santa Iria tem um novo interface rodoferroviário

Ao fim de ano e meio de obra a cidade da Póvoa de Santa Iria tem aberto ao público o seu novo interface rodoferroviário, junto à estação de comboios, que esteve em obra durante mais de ano e meio e representou um investimento municipal de 2 milhões e 600 mil euros.

A obra vem acabar com um conjunto de problemas que ali existiam, incluindo falta de iluminação que gerava casos de pequena criminalidade e o mau estado do piso que ficava inundado e enlameado durante o inverno.

O novo Interface rodoferroviário da Póvoa de Santa Iria foi inaugurado na tarde de quarta-feira, 27 de Maio, numa intervenção que transformou uma área de cerca de 22 mil metros quadrados e que disponibiliza agora 665 lugares de estacionamento ordenado, incluindo 13 destinados a pessoas com mobilidade condicionada, além de melhores condições de circulação pedonal.

Durante a cerimónia, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, destacou o simbolismo da obra, pensada ainda no tempo do anterior presidente de câmara, Alberto Mesquita, considerando tratar-se de um grande parque de estacionamento que promove a ligação entre o transporte ferroviário e a rede rodoviária da Carris Metropolitana, prometendo trazer mais conforto e comodidade aos passageiros.

Segundo o autarca, a infraestrutura irá beneficiar “toda a população da zona sul do concelho”, justificando a presença dos presidentes da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e da Junta de Freguesia de Vialonga na cerimónia de inauguração, realizada junto à estação ferroviária da Póvoa de Santa Iria.

Fernando Paulo Ferreira anunciou que o projecto terá uma segunda fase, que incluirá uma área dedicada ao carregamento de veículos eléctricos e a implementação do primeiro Sistema de Gestão Inteligente de Estacionamento do concelho. O sistema irá funcionar através de vídeo-análise e leitura de matrículas, permitindo monitorizar em tempo real a ocupação do parque e informar os automobilistas sobre os lugares disponíveis. Além disso a tecnologia permitirá recolher dados sobre horários de maior afluência e zonas de maior pressão de estacionamento.

O presidente da autarquia classificou a obra como “um upgrade de modernidade” para a Póvoa de Santa Iria, destacando também a ligação do interface à zona ribeirinha.

Do investimento total um milhão de euros foram financiados pelo Programa Operacional Regional Lisboa 2030. O restante montante foi assegurado pelo município.