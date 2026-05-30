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Sociedade | 30-05-2026 08:54

DIAP de Santarém dirige investigação a rede de tráfico de canábis desmantelada pela PJ

DIAP de Santarém dirige investigação a rede de tráfico de canábis desmantelada pela PJ
Estufas de canábis em Mação usadas como fachada para rede internacional de tráfico. fotoDR
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Inquérito está nas mãos do Departamento de Investigação e Acção Penal de Santarém. A operação “Rota Secreta” levou à detenção de 12 suspeitos e à apreensão de canábis suficiente para cerca de 900 mil doses individuais.

O Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Santarém está a dirigir o inquérito à rede criminosa desmantelada pela Polícia Judiciária (PJ), suspeita de se dedicar à produção e tráfico internacional de canábis. A operação “Rota Secreta” decorreu nos distritos de Braga, Porto e Aveiro e levou à detenção de 12 cidadãos estrangeiros, oito homens e quatro mulheres, com idades entre os 29 e os 63 anos. Segundo a PJ, os suspeitos estão fortemente indiciados de integrar um grupo criminoso organizado que produzia grandes quantidades de canábis em ambiente “indoor”, com o objectivo de posterior distribuição por vários países.
A investigação permitiu ainda desmantelar duas unidades de produção em grande escala, instaladas em armazéns de grandes dimensões nos distritos do Porto e de Aveiro. No âmbito da operação foram apreendidos 190 quilos de canábis já tratada e acondicionada em embalagens a vácuo, quantidade que, segundo a PJ, poderia dar origem a cerca de 900 mil doses individuais. Foram também apreendidas cerca de cinco mil plantas de canábis e diversos equipamentos usados na produção do estupefaciente, em estruturas preparadas para controlar luminosidade, temperatura e humidade, revelando, segundo a investigação, um elevado nível de sofisticação. Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respectivas medidas de coacção. As investigações prosseguem, sob direcção do DIAP de Santarém.

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