IP investe 475 mil euros na reabilitação da estação do Setil
Já estão em curso os trabalhos de conservação e beneficiação da estação ferroviária do Setil, no concelho do Cartaxo, numa intervenção promovida pela empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) que representa um investimento de cerca de 475 mil euros.
Já estão em curso os trabalhos de conservação e beneficiação da estação ferroviária do Setil, no concelho do Cartaxo, numa intervenção promovida pela empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) que representa um investimento de cerca de 475 mil euros. A intervenção enquadra-se na estratégia da IP de valorização e conservação do património ferroviário, procurando reforçar a qualidade do serviço prestado aos passageiros. A conclusão das obras está prevista para o segundo semestre de 2026.
A IP adianta que a empreitada tem como objectivo reabilitar o edifício de passageiros e a área envolvente da estação, melhorar as acessibilidades e beneficiar a passagem superior pedonal, criando melhores condições de conforto, segurança e utilização para os passageiros. A estação do Setil assume um papel estratégico na rede ferroviária portuguesa por assegurar a ligação entre a Linha do Norte e a Linha de Vendas Novas, funcionando como ponto de articulação da circulação ferroviária de passageiros e mercadorias e na ligação ao Sul do país e às plataformas logísticas e portuárias.
Inaugurada no final da década de 1850, num contexto da expansão da rede ferroviária nacional, a estação do Setil é considerada historicamente um dos mais importantes nós ferroviários da região, tendo desempenhado um papel determinante no desenvolvimento económico, agrícola e industrial associado ao transporte ferroviário.