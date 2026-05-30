IP investe 475 mil euros na reabilitação da estação do Setil

Já estão em curso os trabalhos de conservação e beneficiação da estação ferroviária do Setil, no concelho do Cartaxo, numa intervenção promovida pela empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) que representa um investimento de cerca de 475 mil euros. A intervenção enquadra-se na estratégia da IP de valorização e conservação do património ferroviário, procurando reforçar a qualidade do serviço prestado aos passageiros. A conclusão das obras está prevista para o segundo semestre de 2026.

A IP adianta que a empreitada tem como objectivo reabilitar o edifício de passageiros e a área envolvente da estação, melhorar as acessibilidades e beneficiar a passagem superior pedonal, criando melhores condições de conforto, segurança e utilização para os passageiros. A estação do Setil assume um papel estratégico na rede ferroviária portuguesa por assegurar a ligação entre a Linha do Norte e a Linha de Vendas Novas, funcionando como ponto de articulação da circulação ferroviária de passageiros e mercadorias e na ligação ao Sul do país e às plataformas logísticas e portuárias.

Inaugurada no final da década de 1850, num contexto da expansão da rede ferroviária nacional, a estação do Setil é considerada historicamente um dos mais importantes nós ferroviários da região, tendo desempenhado um papel determinante no desenvolvimento económico, agrícola e industrial associado ao transporte ferroviário.