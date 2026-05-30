uma parceria com o Jornal Expresso
30/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 30-05-2026 07:00

IP investe 475 mil euros na reabilitação da estação do Setil

FOTO ILUSTRATIVA
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Já estão em curso os trabalhos de conservação e beneficiação da estação ferroviária do Setil, no concelho do Cartaxo, numa intervenção promovida pela empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) que representa um investimento de cerca de 475 mil euros.

Já estão em curso os trabalhos de conservação e beneficiação da estação ferroviária do Setil, no concelho do Cartaxo, numa intervenção promovida pela empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) que representa um investimento de cerca de 475 mil euros. A intervenção enquadra-se na estratégia da IP de valorização e conservação do património ferroviário, procurando reforçar a qualidade do serviço prestado aos passageiros. A conclusão das obras está prevista para o segundo semestre de 2026.
A IP adianta que a empreitada tem como objectivo reabilitar o edifício de passageiros e a área envolvente da estação, melhorar as acessibilidades e beneficiar a passagem superior pedonal, criando melhores condições de conforto, segurança e utilização para os passageiros. A estação do Setil assume um papel estratégico na rede ferroviária portuguesa por assegurar a ligação entre a Linha do Norte e a Linha de Vendas Novas, funcionando como ponto de articulação da circulação ferroviária de passageiros e mercadorias e na ligação ao Sul do país e às plataformas logísticas e portuárias.
Inaugurada no final da década de 1850, num contexto da expansão da rede ferroviária nacional, a estação do Setil é considerada historicamente um dos mais importantes nós ferroviários da região, tendo desempenhado um papel determinante no desenvolvimento económico, agrícola e industrial associado ao transporte ferroviário.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Vale Tejo
    27-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região