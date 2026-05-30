uma parceria com o Jornal Expresso
30/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 30-05-2026 08:52

Miguel Novais assume comando dos Bombeiros Municipais de Tomar

Miguel Novais assume comando dos Bombeiros Municipais de Tomar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Novo comandante chega com mais de 25 anos de experiência na protecção e socorro. Município quer abrir um novo ciclo na corporação, reforçando a capacidade operacional, a coesão interna e a ligação à comunidade.

Miguel Novais é o novo comandante dos Bombeiros Municipais de Tomar. A designação foi feita pelo município no âmbito da implementação da nova estrutura orgânica municipal e marca, segundo a autarquia, o início de uma nova fase na organização e desenvolvimento da corporação.
A nomeação enquadra-se numa estratégia de reforço da capacidade operacional dos Bombeiros Municipais de Tomar, de valorização dos recursos humanos e de adaptação da estrutura às exigências crescentes da protecção e socorro. O município sublinha que o actual contexto coloca desafios cada vez maiores à resposta operacional, tornando necessária uma liderança preparada para consolidar a corporação.
Com mais de 25 anos de experiência na área da protecção civil e socorro, Miguel Novais desenvolveu grande parte do seu percurso profissional nos Bombeiros Municipais de Leiria, onde acumulou experiência operacional e de liderança. Passou também por funções de comando nos Bombeiros Voluntários de Leiria, percurso considerado relevante para a realidade tomarense, uma vez que os Bombeiros Municipais de Tomar são um corpo misto, integrando bombeiros profissionais e voluntários.
Licenciado em Protecção Civil e com formação especializada em várias áreas da emergência, segurança e comando operacional, Miguel Novais é também formador da Escola Nacional de Bombeiros. O seu percurso tem sido reconhecido por diversas entidades ligadas à causa dos bombeiros.
A autarquia refere que a escolha do novo comandante teve em conta não apenas a experiência operacional e capacidade de liderança, mas também uma visão de desenvolvimento centrada na valorização das pessoas, no reforço da coesão interna e numa relação mais próxima com a comunidade.
Um dos objectivos da nova fase passa por consolidar o equilíbrio entre profissionais e voluntários, uma marca histórica dos Bombeiros Municipais de Tomar. O município pretende ainda aprofundar a ligação da corporação aos cidadãos, instituições e tecido associativo local, reforçando a confiança pública e a cultura de prevenção.
Com esta nomeação, Tomar procura abrir um novo ciclo nos seus bombeiros municipais, mantendo o respeito pela história centenária da corporação e apostando numa cultura de proximidade, cooperação e espírito de corpo.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Vale Tejo
    27-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região