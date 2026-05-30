Miguel Novais assume comando dos Bombeiros Municipais de Tomar

Miguel Novais é o novo comandante dos Bombeiros Municipais de Tomar. A designação foi feita pelo município no âmbito da implementação da nova estrutura orgânica municipal e marca, segundo a autarquia, o início de uma nova fase na organização e desenvolvimento da corporação.

A nomeação enquadra-se numa estratégia de reforço da capacidade operacional dos Bombeiros Municipais de Tomar, de valorização dos recursos humanos e de adaptação da estrutura às exigências crescentes da protecção e socorro. O município sublinha que o actual contexto coloca desafios cada vez maiores à resposta operacional, tornando necessária uma liderança preparada para consolidar a corporação.

Com mais de 25 anos de experiência na área da protecção civil e socorro, Miguel Novais desenvolveu grande parte do seu percurso profissional nos Bombeiros Municipais de Leiria, onde acumulou experiência operacional e de liderança. Passou também por funções de comando nos Bombeiros Voluntários de Leiria, percurso considerado relevante para a realidade tomarense, uma vez que os Bombeiros Municipais de Tomar são um corpo misto, integrando bombeiros profissionais e voluntários.

Licenciado em Protecção Civil e com formação especializada em várias áreas da emergência, segurança e comando operacional, Miguel Novais é também formador da Escola Nacional de Bombeiros. O seu percurso tem sido reconhecido por diversas entidades ligadas à causa dos bombeiros.

A autarquia refere que a escolha do novo comandante teve em conta não apenas a experiência operacional e capacidade de liderança, mas também uma visão de desenvolvimento centrada na valorização das pessoas, no reforço da coesão interna e numa relação mais próxima com a comunidade.

Um dos objectivos da nova fase passa por consolidar o equilíbrio entre profissionais e voluntários, uma marca histórica dos Bombeiros Municipais de Tomar. O município pretende ainda aprofundar a ligação da corporação aos cidadãos, instituições e tecido associativo local, reforçando a confiança pública e a cultura de prevenção.

Com esta nomeação, Tomar procura abrir um novo ciclo nos seus bombeiros municipais, mantendo o respeito pela história centenária da corporação e apostando numa cultura de proximidade, cooperação e espírito de corpo.

