Nova USF de Alpiarça vai ter gerador para enfrentar falhas de energia

A nova Unidade de Saúde Familiar de Alpiarça vai ser equipada com um gerador para reforçar a capacidade de resposta do edifício em caso de falhas de energia. A câmara municipal aprovou, por maioria, com a abstenção dos vereadores da CDU, os trabalhos complementares da empreitada, que incidem sobretudo na aquisição e instalação desse equipamento. A presidente da câmara, Sónia Sanfona (PS), explicou que o projecto inicial previa apenas a instalação de UPS — sistemas de alimentação ininterrupta — para garantir algum funcionamento em caso de falha eléctrica, mas considerou que essa solução não dava garantias suficientes a um equipamento de saúde. A autarca justificou a decisão também com os recentes episódios de apagões e intempéries, que vieram demonstrar a necessidade de os edifícios públicos, em particular os ligados à saúde, estarem mais preparados para situações de emergência. Segundo Sónia Sanfona, a instalação do gerador permitirá dotar a futura USF de “uma segurança e uma resiliência completamente diferente”, considerando tratar-se de “uma mais-valia importante” para a unidade.

A câmara está agora a negociar com a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e com o Ministério da Saúde a possibilidade de enquadrar estes trabalhos complementares no financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Sónia Sanfona mostrou-se expectante quanto a essa possibilidade, sublinhando que o valor em causa é significativo. “A primeira conversa que tivemos apontou muito nesse sentido e agora vamos tentar formalizar isto de maneira a também ficarmos mais seguros”, referiu. Na mesma reunião, a presidente da câmara revelou que a obra sofreu um atraso de cerca de três semanas devido a problemas no fornecimento de portas interiores e painéis associados à carpintaria. Ainda assim, garantiu que os materiais já se encontram na obra e que os trabalhos estão em fase final.

Recorde-se que, como O MIRANTE noticiou, a construção da nova USF de Alpiarça tinha sofrido atrasos sobretudo nos trabalhos de carpintaria e na finalização do reservatório de segurança contra incêndios. Em Abril, a autarquia garantia que já estava a ser preparada a transferência gradual dos serviços para o novo edifício, operação que poderá ocorrer no início de Junho.