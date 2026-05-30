Nova USF de Alpiarça vai ter gerador para enfrentar falhas de energia
Câmara aprovou trabalhos complementares da empreitada, centrados sobretudo na instalação de um gerador. Autarquia quer garantir maior autonomia da futura unidade de saúde e tentar enquadrar a despesa no financiamento do PRR.
A nova Unidade de Saúde Familiar de Alpiarça vai ser equipada com um gerador para reforçar a capacidade de resposta do edifício em caso de falhas de energia. A câmara municipal aprovou, por maioria, com a abstenção dos vereadores da CDU, os trabalhos complementares da empreitada, que incidem sobretudo na aquisição e instalação desse equipamento. A presidente da câmara, Sónia Sanfona (PS), explicou que o projecto inicial previa apenas a instalação de UPS — sistemas de alimentação ininterrupta — para garantir algum funcionamento em caso de falha eléctrica, mas considerou que essa solução não dava garantias suficientes a um equipamento de saúde. A autarca justificou a decisão também com os recentes episódios de apagões e intempéries, que vieram demonstrar a necessidade de os edifícios públicos, em particular os ligados à saúde, estarem mais preparados para situações de emergência. Segundo Sónia Sanfona, a instalação do gerador permitirá dotar a futura USF de “uma segurança e uma resiliência completamente diferente”, considerando tratar-se de “uma mais-valia importante” para a unidade.
A câmara está agora a negociar com a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e com o Ministério da Saúde a possibilidade de enquadrar estes trabalhos complementares no financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Sónia Sanfona mostrou-se expectante quanto a essa possibilidade, sublinhando que o valor em causa é significativo. “A primeira conversa que tivemos apontou muito nesse sentido e agora vamos tentar formalizar isto de maneira a também ficarmos mais seguros”, referiu. Na mesma reunião, a presidente da câmara revelou que a obra sofreu um atraso de cerca de três semanas devido a problemas no fornecimento de portas interiores e painéis associados à carpintaria. Ainda assim, garantiu que os materiais já se encontram na obra e que os trabalhos estão em fase final.
Recorde-se que, como O MIRANTE noticiou, a construção da nova USF de Alpiarça tinha sofrido atrasos sobretudo nos trabalhos de carpintaria e na finalização do reservatório de segurança contra incêndios. Em Abril, a autarquia garantia que já estava a ser preparada a transferência gradual dos serviços para o novo edifício, operação que poderá ocorrer no início de Junho.