Obras na extensão de saúde de Alcoentre sofrem novo atraso

As obras de requalificação da extensão de saúde de Alcoentre, no concelho de Azambuja, voltam a derrapar no calendário. A intervenção, que deveria estar concluída em Maio de 2026, não vai ficar terminada dentro do prazo anunciado pelo presidente da Câmara Municipal de Azambuja, Silvino Lúcio, aumentando o descontentamento da população, que continua privada de um equipamento essencial e há muito reclamado.

O assunto foi levantado na última Assembleia Municipal de Azambuja, realizada em Alcoentre, por Francisco Morgado, presidente da Assembleia de Freguesia de Alcoentre, que interveio na qualidade de munícipe. O autarca quis saber qual a data prevista para o fim da empreitada, quando será feita a entrega da chave do edifício ao município e, sobretudo, quando é que a extensão de saúde estará efectivamente equipada com médico e enfermagem para servir a população.

Na resposta, Silvino Lúcio afirmou que a obra teria de estar terminada em Maio de 2026. Mas, afinal, essa previsão já não se vai cumprir. Contactada por O MIRANTE, a vereadora com o pelouro da Saúde, Ana Coelho, confirmou que o equipamento não abrirá na data estipulada. Segundo a autarca, as tempestades do último Inverno acabaram por atrasar os trabalhos e o empreiteiro pediu uma prorrogação do prazo até final de Junho. Ainda assim, Ana Coelho admite que nem esse novo prazo deverá ser suficiente, pelo que será necessário levar a reunião de câmara uma nova prorrogação, “pelo menos por mais um mês”.

A realidade observada no local ajuda a explicar a frustração da população. O MIRANTE esteve junto à extensão de saúde, onde encontrou populares desagradados com mais este atraso e trabalhadores da empresa adjudicatária no interior do edifício. No dia 15 de Maio, a obra estava longe de apresentar o aspecto de uma intervenção em fase final. O edifício ainda não estava pavimentado, faltavam os trabalhos de carpintaria, colocação de loiças de casa de banho, as pinturas interiores não estavam iniciadas e, no exterior, também ainda não tinha sido colocado o pavimento. As janelas já se encontravam instaladas, mas a imagem geral era a de uma empreitada ainda com muito por fazer.

Ana Coelho adiantou a O MIRANTE que, quando a obra estiver pronta, a Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, que já visitou o espaço, estará em condições de colocar no edifício o equipamento necessário para garantir o funcionamento da extensão de saúde.