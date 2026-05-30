Sete dezenas de associações candidataram-se a apoios da Câmara de Vila Franca de Xira

Um total de 76 associações do concelho de Vila Franca de Xira candidataram-se ao PAMA - Programa de Apoio ao Movimento Associativo, que este ano vai distribuir 900 mil euros para obras, aquisição de equipamentos e compra de viaturas.

As colectividades apresentaram 94 candidaturas ao programa municipal, tendo sido aprovados 71 apoios: 27 destinados à aquisição de equipamentos, seis para compra de viaturas e 38 para obras de construção, conservação e remodelação.

A cerimónia de assinatura dos protocolos realizou-se a 27 de Maio, no auditório do Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, onde o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, destacou o impacto do investimento no movimento associativo do concelho.

“Este é um momento particularmente importante porque permite um conjunto de investimentos, obras e aquisição de equipamentos, que fazem muita falta para o dia a dia das vossas associações”, afirmou o autarca. Segundo Fernando Paulo Ferreira, os apoios municipais de 900 mil euros vão permitir alavancar investimentos globais na ordem de 1,5 milhões de euros, graças ao esforço financeiro das próprias associações. “O movimento associativo está também a investir dinheiro neste processo e a realizar um esforço próprio, que resulta de uma gestão rigorosa dos dirigentes associativos”, referiu.

O autarca recordou ainda que os protocolos agora assinados terão de ser executados até ao final deste ano. Durante a sessão, o autarca abordou também a revisão do regulamento do PAMA, actualmente em curso e em fase de recolha de contributos da comunidade. O objectivo, explicou, é actualizar o programa à realidade actual das colectividades do concelho e avançar com um novo regulamento já no próximo ano, pese embora a actual proposta, como O MIRANTE já deu nota, ter gerado críticas da oposição.