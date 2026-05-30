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Sociedade | 30-05-2026 13:01

Vila Franca de Xira na mira para receber espaço AIMA de apoio a migrantes

imigrantes aulas integracao estrangeiros
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Rede de centros de apoio a migrantes na região vai estender-se a todos os municípios da Área Metropolitana de Lisboa e Vila Franca de Xira será um dos concelhos contemplados.

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) e a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) estão a articular a criação de uma rede de centros locais de apoio a migrantes na região.
Em comunicado na última semana a AML refere que este projecto foi debatido numa reunião do Grupo de Trabalho Metropolitano dos Assuntos Sociais e Saúde, realizada em Lisboa, com cerca de 50 participantes, entre eleitos, técnicos municipais e representantes da AIMA.
Segundo a nota, a criação de uma rede de centros locais de apoio ao migrante nos municípios da Área Metropolitana de Lisboa está “alinhada com os objectivos estratégicos da AML” de promover a “coesão social, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso a serviços de qualidade e oportunidades de desenvolvimento, independentemente do concelho onde residam”.
Durante a sessão, o vogal do conselho directivo da AIMA, César Teixeira, apresentou aos municípios o modelo de funcionamento dos centros de apoio e integração de migrantes e os resultados já alcançados.
De acordo com o responsável, citado na nota, o modelo terá de ser adaptado à realidade de cada município e permitirá aproximar os serviços da população migrante, reforçar a articulação com entidades da área social e melhorar a capacidade de resposta às necessidades destas comunidades. Fazem parte da AML os municípios de Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

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