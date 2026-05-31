Bombeiros sem receber há seis meses por serviço na Feira Nacional do Cavalo

Os bombeiros que integraram o dispositivo de protecção civil da Feira Nacional do Cavalo (FNA), realizada em Novembro passado na Golegã, continuam sem receber pelo serviço prestado durante o certame. Passados cerca de seis meses, há operacionais que reclamam valores entre os 50 e os 600 euros, consoante o número de horas trabalhadas. “Já passou mais de meio ano e temos direito a defender o que é nosso. Estivemos no dispositivo montado em permanência e merecemos receber pelo que trabalhámos”, afirmou a O MIRANTE um dos bombeiros da Golegã envolvidos na operação, dando voz ao descontentamento entre os operacionais.

Os Bombeiros da Golegã foram uma das várias corporações do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo mobilizadas para o dispositivo de segurança e socorro da FNA, um dos maiores eventos da região. O plano envolve meios de protecção civil, bombeiros e GNR, com o objectivo de assegurar resposta permanente a emergências pré-hospitalares, incêndios e ocorrências de segurança durante os 10 dias do evento.

No caso da corporação da Golegã, a exigência operacional é particularmente elevada. Segundo a mesma fonte, os bombeiros não podem sequer marcar férias nesse período, devido à necessidade de garantir disponibilidade total para o dispositivo. A comandante dos Bombeiros da Golegã, Oriana Brás, confirma a situação e admite que é a “primeira vez que há um atraso tão grande no processamento do pagamento”, que habitualmente ocorre cerca de dois meses depois.

O presidente da associação humanitária, Rui Medinas, também reconhece que se trata de “uma situação fora do normal” e garante que a direcção tem feito diligências para resolver o problema. “Não se trata só dos bombeiros da Golegã, mas de todos os envolvidos no dispositivo da Feira Nacional do Cavalo”, sublinha. Ainda assim, admite que o atraso tem maior impacto no corpo activo da Golegã, pelo número de horas asseguradas pelos seus operacionais ao longo do certame. “Já passaram seis meses, é óbvio que me preocupa”, afirmou, acrescentando que recebeu do comandante sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo, Hélder Silva, a garantia de que está a fazer de tudo para ultrapassar a situação.

Problema interno atrasou processo

Segundo explicou, na origem do atraso estará um problema interno relacionado com a transmissão de informação na hierarquia da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, o que terá atrasado o processamento dos pagamentos. Contactado por O MIRANTE, Hélder Silva confirmou que houve um “problema” que motivou o atraso e garantiu que o pagamento será efectuado. O responsável acrescentou que as associações humanitárias de bombeiros envolvidas estão informadas sobre a situação.

Também a comandante dos Bombeiros de Azambuja, Thaís Freixo, confirmou a O MIRANTE que o pagamento ainda não foi feito aos seus operacionais. Daquela corporação estiveram envolvidos seis bombeiros e um elemento de comando. “É uma situação fora do normal”, reconheceu, sublinhando que não tem sido habitual existirem problemas deste género. Também o comandante dos Bombeiros de Salvaterra de Magos, Paulo Dionísio, confirmou o atraso no pagamento pelo serviço prestado na FNA.