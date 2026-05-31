Campo Jovem, na aldeia dos Ganados, perto de Tomar

Localizado na Quinta dos Ganados, na aldeia do mesmo nome, em Tomar, o Campo Jovem é um Campo de Férias e Passeios Escolares que tem inúmeras actividades para jovens durante os meses de Verão. A funcionar há 17 anos numa quinta agrícola do século XVI, com 55 hectares de pasto e floresta, tira partido de toda a riqueza histórica, cultural e natural da região para criar actividades que vão além do habitual. Com localização privilegiada no Centro de Portugal, fica a 1 hora de Lisboa e a 1 hora e meia do Porto, é o local ideal para crianças e jovens dos 6 aos 16 desfrutarem da Natureza e da vida ao ar livre, num equilíbrio perfeito entre aventuras e tranquilidade. As actividades são variadas e criativas e os monitores acompanham grupos pequenos, de 6, 8 ou 10 crianças, de acordo com as idades. Os programas são planeados e revistos de acordo com os princípios pedagógicos da Campo Férias e têm em conta as avaliações e expectativas dos clientes.

No Campo Jovem podem ser desenvolvidas as seguintes actividades: Quinta Pedagógica, 2 Slides, Rappel, Parede de Escalada, ponte Himalaia, Corda Tropa, Escape Room, Pedal Kart, Lagoa para Canoagem, Praia Fluvial com insufláveis, Piscina para jogos aquáticos, Campo de Jogos de areia, Paintball, Laser Tag, Gincana, Raids diurnos e nocturnos, Bóia Cross, Orientação, Salão e Auditório com Matraquilhos e Ping Pong, Discoteca, Karaoke, Cinema, Jogos Tradicionais e Danças.