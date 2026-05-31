Comarca de Lisboa Norte acolhe debate sobre a protecção das crianças

O Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte, em Loures, recebe a 1 de Junho a conferência “Crianças sem Rede – A Protecção da Criança na Internet”, uma iniciativa que reúne magistrados, advogados, especialistas em educação, saúde e protecção de menores para reflectir sobre os desafios que o mundo digital coloca às crianças e jovens.

O evento, que decorre entre as 09h30 e as 18h00, assinala também o centenário da Ordem dos Advogados e conta com a presença de diversas personalidades institucionais, entre as quais o Bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, o Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, e o Presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão.

A conferência inicia-se com uma sessão de abertura institucional, seguida de um momento artístico protagonizado pelo Conservatório Artallis.

Durante a manhã, o primeiro painel, subordinado ao tema “Crianças em Risco Online – Quando a Internet se torna crime”, abordará questões relacionadas com a violência digital, a prevenção da criminalidade online e a protecção das vítimas. Entre os oradores estarão a juíza Cláudia Pina, a procuradora regional de Lisboa Helena Gonçalves e Carlos Farinha, presidente da Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes.

Da parte da tarde, o debate centra-se nos efeitos das redes sociais na saúde e no desenvolvimento infantil. O painel “Quando Estar Ligado Dói: O Impacto das Redes Sociais na Saúde e no Desenvolvimento das Crianças” contará com intervenções da professora universitária Cristina Ponte, do neurologista pediátrico Tiago Proença dos Santos e da psicóloga clínica e forense Raquel Reis Guerra.

O programa inclui ainda uma mesa-redonda dedicada à construção de ambientes digitais mais seguros para crianças e jovens, reunindo representantes do poder político, associações juvenis e entidades de proteção da infância. A conferência encerra com a inauguração de um mural evocativo e uma sessão de encerramento presidida por Sara Pina Cabral, Juiz Presidente do Tribunal da Comarca Lisboa Norte e Adelino Marques da Silva, Presidente da Delegação de Loures da Ordem dos Advogados.