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Sociedade | 31-05-2026 14:01

Mobiliário para nova escola de Vialonga vai custar meio milhão

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Município aprovou compra de mobiliário para a renovada escola de Vialonga que vai ter um aumento na capacidade geral de 1.300 para 1.600 alunos quando as obras terminarem.

A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou a adjudicação do contrato para a aquisição e fornecimento de mobiliário destinado à Escola Básica e Secundária de Vialonga, no âmbito da candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num valor superior a meio milhão de euros.
A decisão surge na sequência do concurso público internacional autorizado pelo executivo em Março deste ano. Após a análise da única proposta apresentada, o júri do procedimento propôs a adjudicação à empresa Omnyellow Lda, pelo valor de 566.382,76 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
O investimento em mobiliário acompanha a profunda obra de reabilitação e ampliação em curso na Escola Básica e Secundária de Vialonga, considerada a maior empreitada de sempre realizada pelo município de Vila Franca de Xira no seu parque escolar. A intervenção representa um investimento global superior a 19 milhões de euros, financiado maioritariamente através do PRR e tem conclusão prevista para o final deste ano.
A obra permitirá modernizar integralmente o estabelecimento de ensino, aumentando a sua capacidade e melhorando as condições de aprendizagem. Entre as principais intervenções destacam-se a ampliação do número de salas de aula, a criação de novos espaços lectivos, a ampliação da biblioteca e do refeitório, a construção de um auditório, de um campo de jogos coberto e de uma sala de ginástica, bem como a requalificação dos espaços exteriores.
O projecto prevê ainda o aumento da capacidade da escola dos actuais 1.300 para quase 1.600 alunos e a criação de condições para reforçar a oferta de ensino secundário regular, complementando a formação profissional já existente.

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