Problemas no hospital Vila Franca de Xira levam câmara a pedir regresso urgente da PPP

O Hospital Vila Franca de Xira está longe de dar a resposta que a comunidade merece e precisa e por isso o município aprovou um pacote de propostas para reformular a resposta dos serviços de saúde no concelho.

Apresentadas pela coligação Nova Geração (PSD/IL), no topo das propostas agora aprovadas está uma recomendação ao Governo para iniciar o procedimento de reinstalação de um modelo de Parceria Público-Privada (PPP) no Hospital Vila Franca de Xira.

“O concelho revela fragilidades acumuladas, listas de espera grandes, muita gente sem médico de família e uma insuficiência de respostas adaptadas ao nosso território. O encerramento das urgências de ginecologia em VFX é um falhanço grave”, criticou David Pato Ferreira, da Nova Geração. Segundo o autarca, a queda contínua dos indicadores de desempenho do hospital e qualidade do atendimento dos utentes reflecte “erros de oito anos” de má gestão socialista.

Também o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, considerou muito preocupante a falta de médicos de família no concelho, estimando que faltem actualmente meia centena destes profissionais para dar a resposta que a comunidade merece.

“A confusão do dia a dia do hospital afasta muitos dos profissionais hoje em dia, que preferem trabalhar num ecossistema mais organizado. Isto pode levar a perdas de idoneidade formativas e a encerramentos de outros serviços que não apenas o das urgências obstétricas”, criticou.

O autarca continua a avisar que o plano final do Governo com o encerramento das urgências de obstetrícia é, no futuro, acabar por encerrar a maternidade. “Se olharmos para a saúde como folhas de Excel um dos pensadores desta solução vai ver que tem poucos partos no hospital e vai encerrar a maternidade”, avisa.

Além da recomendação sobre o modelo de gestão hospitalar, foram aprovadas outras três propostas.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE