Requalificação da Secundária de Almeirim avança este ano com aulas em escola temporária partilhe no Facebook Durante os dois anos de obras na escola Marquesa da Alorna os alunos vão ter aulas numa escola provisória com uma estrutura diferente dos habituais contentores onde até vai ser instalado um refeitório. O concurso vai ser lançado em Junho e a câmara assume o papel de dona da obra em nome da administração central.

A Câmara de Almeirim vai lançar em Junho o concurso público para a requalificação da Escola Secundária Marquesa da Alorna, uma empreitada de 16,6 milhões de euros que marca a última grande intervenção no parque escolar antigo do concelho. A obra tem a duração prevista de dois anos e implica uma operação logística pouco habitual: a construção de uma escola provisória ao lado da actual, onde os alunos terão aulas enquanto decorrem os trabalhos.

Segundo o vice-presidente da câmara, Filipe Torres, a solução encontrada pretende evitar a dispersão de turmas por vários espaços da cidade e garantir melhores condições do que os tradicionais contentores independentes. Serão instaladas estruturas do mesmo tipo dos contentores, mas com ligações entre elas, de dois pisos, com refeitório, salas de aula e serviços de apoio, permitindo manter a comunidade escolar concentrada e com funcionamento regular durante toda a empreitada. O projecto de execução está concluído e aprovado há vários anos.

A intervenção na Marquesa da Alorna chegou a estar financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com uma verba de 15 milhões de euros, mas alterações introduzidas pelo Governo levaram à retirada do projecto do pacote inicial. A solução encontrada passa agora por um empréstimo nacional para várias escolas, cabendo à autarquia o papel de “barriga de aluguer”: lança o concurso, adjudica, acompanha a obra e trata de todos os procedimentos, enquanto a administração central assegura o pagamento.