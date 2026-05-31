Trabalhos a mais na Escola Mestre Martins Correia para melhorar condições do edifício

Os trabalhos complementares realizados no âmbito da empreitada de reabilitação da Escola Mestre Martins Correia, na Golegã, motivaram críticas da oposição e deram origem a debate político na reunião do executivo municipal. Em causa está uma despesa adicional de cerca de 167 mil euros, relativa a intervenções executadas durante a obra. A oposição votou contra o ponto, apesar de reconhecer a necessidade de algumas intervenções e o direito do empreiteiro a ser pago pelos trabalhos efectuados. A crítica centrou-se sobretudo na falta de envolvimento dos vereadores nas decisões que levaram à alteração do projecto inicial. “Não fomos vistos nem achados”, afirmou a vereadora Ana Caixinha, lamentando que a oposição apenas tenha sido confrontada com os custos depois dos trabalhos estarem realizados.

O executivo municipal justificou a despesa com a necessidade de aproveitar oportunidades de financiamento para introduzir melhorias em espaços que não estavam inicialmente previstos na empreitada, nomeadamente a biblioteca, o arquivo e outros blocos do estabelecimento de ensino. O engenheiro responsável pela obra explicou que algumas das intervenções permitiram corrigir falhas detectadas no decorrer dos trabalhos e melhorar as condições do edifício escolar, defendendo que as alterações acabaram por valorizar a reabilitação. O presidente da Câmara da Golegã, António Camilo, sublinhou que os valores em causa serão comparticipados através de financiamento comunitário, considerando que a autarquia procurou tirar partido dos fundos disponíveis para garantir uma intervenção mais completa na escola.