Benavente recebe pela primeira vez selo de município amigo dos jovens

O Município de Benavente foi distinguido, pela primeira vez, com o Selo “Município Amigo da Juventude - 4 Estrelas”, depois de se ter candidatado recentemente a este diploma que certifica autarquias com estratégias consolidadas para os jovens.

A Câmara Municipal de Benavente integra, desde 2023, a rede nacional de municípios Amigos da Juventude e alcança agora um reconhecimento que, segundo a autarquia, atesta o desenvolvimento de uma estratégia eficaz dirigida aos jovens do concelho.

O diploma foi recebido por Paulo Abreu, vice-presidente da Câmara Municipal de Benavente, acompanhado por Tiago Francisco, técnico do sector de desporto do município, durante o VI Encontro Nacional de Municípios Amigos da Juventude, realizado em Castro Daire.

Paulo Abreu destacou que “esta conquista reflecte uma nova forma de olhar para a comunidade, reforçando o compromisso da Câmara Municipal de Benavente em fazer mais e melhor pelos jovens de todo o concelho”.

A autarquia afirma estar empenhada num novo ciclo para a juventude e considera que a distinção simboliza o reconhecimento de uma estratégia mais abrangente, que pretende investir num espaço público mais moderno, atractivo e inovador.

A Câmara Municipal de Benavente refere ainda que essa estratégia passa pela dinamização de iniciativas capazes de responder às expectativas, desafios e modos de vida dos jovens munícipes do concelho.