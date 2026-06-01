uma parceria com o Jornal Expresso
01/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 01-06-2026 10:00

Benavente recebe pela primeira vez selo de município amigo dos jovens

Benavente recebe pela primeira vez selo de município amigo dos jovens
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Distinção de quatro estrelas reconhece a estratégia desenvolvida pela autarquia, que integra desde 2023 a rede nacional de municípios Amigos da Juventude.

O Município de Benavente foi distinguido, pela primeira vez, com o Selo “Município Amigo da Juventude - 4 Estrelas”, depois de se ter candidatado recentemente a este diploma que certifica autarquias com estratégias consolidadas para os jovens.
A Câmara Municipal de Benavente integra, desde 2023, a rede nacional de municípios Amigos da Juventude e alcança agora um reconhecimento que, segundo a autarquia, atesta o desenvolvimento de uma estratégia eficaz dirigida aos jovens do concelho.
O diploma foi recebido por Paulo Abreu, vice-presidente da Câmara Municipal de Benavente, acompanhado por Tiago Francisco, técnico do sector de desporto do município, durante o VI Encontro Nacional de Municípios Amigos da Juventude, realizado em Castro Daire.
Paulo Abreu destacou que “esta conquista reflecte uma nova forma de olhar para a comunidade, reforçando o compromisso da Câmara Municipal de Benavente em fazer mais e melhor pelos jovens de todo o concelho”.
A autarquia afirma estar empenhada num novo ciclo para a juventude e considera que a distinção simboliza o reconhecimento de uma estratégia mais abrangente, que pretende investir num espaço público mais moderno, atractivo e inovador.
A Câmara Municipal de Benavente refere ainda que essa estratégia passa pela dinamização de iniciativas capazes de responder às expectativas, desafios e modos de vida dos jovens munícipes do concelho.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Vale Tejo
    27-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região