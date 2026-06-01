Burlas disparam em Torres Novas e deixam autoridades em alerta

A criminalidade geral está estabilizada e até tem vindo a descer nos últimos três anos, mas os números apresentados na Assembleia Municipal de Torres Novas dedicada à segurança deixaram sinais de alerta. As burlas assumem-se como uma das maiores preocupações, com um crescimento expressivo no último ano e uma subida que rondou os 300% no primeiro trimestre de 2026.

A criminalidade no concelho de Torres Novas tem vindo a descer nos últimos três anos e mantém-se globalmente estável, mas há sinais que preocupam as autoridades, em especial o aumento das burlas e alguns indicadores associados à criminalidade violenta. Os dados foram apresentados numa assembleia municipal extraordinária temática sobre “Segurança e Criminalidade no Concelho de Torres Novas”, com a presença da secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, Patrícia Barão, responsáveis da GNR e PSP, Protecção Civil Municipal, sector privado da segurança e Ministério Público.

Segundo Patrícia Barão, a criminalidade violenta registou no último ano um acréscimo de cinco casos, número reduzido em termos absolutos, mas que representa uma subida de 16,1% num universo de 36 ocorrências. O crime mais praticado continua a ser o furto, com 258 participações, seguindo-se a burla, que registou mais 43 casos, num total de 210 participações, o que corresponde a um aumento de 25,8%. No primeiro trimestre de 2026, a evolução das burlas foi ainda mais expressiva, rondando os 300%, levando a responsável a defender que este é um crime que deve merecer especial atenção das autoridades em Torres Novas.

Na área da GNR, o comandante do Destacamento Territorial, capitão Francisco Patrício, referiu uma média anual de cerca de 450 crimes na sua área de actuação, com o pico em 2022, logo após a pandemia, quando foram registadas 594 ocorrências. Em 2025 foram contabilizados 439 crimes, com maior peso dos crimes contra o património. Até 29 de Abril de 2026 tinham sido registados 120 crimes, com maior incidência na freguesia de Riachos, seguida da freguesia de Chancelaria.

“Há uma tendência para o desrespeito”

O crime mais registado é o de ameaça e coacção seguido de burlas, com seis casos de burla informática registados nos primeiros meses do ano. A condução sob o efeito do álcool continua também a ser apontada como uma preocupação, bem como os acidentes rodoviários, que se situam entre 350 e 400 por ano no concelho. “Há uma tendência municipal para o desrespeito”, disse o capitão da Guarda.

Já na área da PSP, segundo o comandante da esquadra, o subcomissário João Luzio, Torres Novas registou 545 crimes em 2025 e 133 entre Janeiro e Março de 2026. A PSP destacou ainda que as detenções nos primeiros três meses deste ano já superaram o total de 2025: 20 contra 15. Colocando Torres Novas no mapa do distrito no que toca a criminalidade, este concelho situa-se no meio da tabela dos sete abrangidos pela PSP com 545 crimes em 2025, no topo está Santarém com 996 e no final do gráfico apresentado está Ourém com 182.