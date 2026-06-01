Dinheiro para reconstruir casas já começou a chegar às famílias de Arruda dos Vinhos

Quem ficou com as habitações afectadas pelo mau tempo de Fevereiro na zona do Lapão, em Arruda dos Vinhos, já começou a ver alguns apoios financeiros a chegar à conta bancária, revelou na última semana o presidente do município, Carlos Alves (PS).

Em reunião de câmara, questionado pelo vereador da coligação Juntos por Arruda (PSD/IL/CDS), Artur Forte, o autarca lembrou que muitos dos danos inventariados por Arruda dos Vinhos ainda estão em análise da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), muito por culpa do concelho ter sido dos últimos a ser incluído, pelo Governo, na lista dos concelhos em estado de calamidade.

“Começámos mais tarde que outros municípios que viram a calamidade identificada mais cedo mas tenho de dizer que as coisas foram céleres, foram feitas vistorias e validações, a informação chegou à CCDR-LVT e os pagamentos começaram a ser feitos”, garantiu Carlos Alves.

Segundo o autarca nao têm sido verificados, até ao momento, situações de abuso ou de falsas declarações, de moradores a acusarem estragos que não tiveram.

“É preciso elogiar a Teresa Almeida da CCDR, ela tem feito um trabalho extraordinário com Arruda dos Vinhos. Sempre que há um desenvolvimento ela partilha directamente comigo. É preciso humildade e uma disponibilidade que não está ao alcance de todos e fico muito grato pelo que ela tem feito por Arruda”, afirmou.

Alguns municípios do distrito de Lisboa queixaram-se na última semana de terem recebido verbas insuficientes do Estado e boa parte deles, sobretudo na zona Oeste, estão a endividar-se para conseguir fazer face aos prejuízos do mau tempo.

No distrito de Lisboa, Arruda dos Vinhos teve prejuízos de 20 milhões de euros e só obteve até agora 583 mil euros de apoio público, tendo já aprovado um empréstimo de 3,8 milhões, como O MIRANTE já noticiara. Na restante região Oeste Mafra reportou prejuízos de 13,5 milhões de euros, Sobral de Monte Agraço 4,5 milhões, Torres Vedras 37 milhões, Lourinhã 25 milhões e Cadaval e Bombarral mais de 2 milhões cada.