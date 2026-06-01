GNR detém homem por violência doméstica no concelho de Benavente

Um homem de 51 anos ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido pela GNR por suspeitas de violência doméstica no concelho de Benavente.

A detenção foi efectuada no dia 29 de Maio pelo Comando Territorial de Santarém da GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), no âmbito de uma investigação por violência doméstica.

Segundo a Guarda, as diligências policiais permitiram apurar que o suspeito exercia violência psicológica e física sobre a vítima, uma mulher de 52 anos, sua companheira.

No decorrer da investigação, os militares deram cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito, no concelho de Benavente.

O detido foi presente, no mesmo dia, ao Tribunal Judicial de Santarém, que lhe aplicou a medida de coacção mais gravosa: prisão preventiva.