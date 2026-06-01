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Sociedade | 01-06-2026 20:04

PSP apreende armas e detém suspeito de violência doméstica no Entroncamento

psp foto ilustrativa
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Suspeito de 48 anos ficou sujeito a afastamento da vítima e da residência. Noutro processo ligado a violência doméstica, a PSP apreendeu também duas armas de fogo e mais de 140 munições.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um homem de 48 anos no Entroncamento por suspeitas de violência doméstica. A detenção foi realizada pela Esquadra do Entroncamento. Segundo a PSP, o suspeito foi detido e presente a primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal aplicado as medidas de coacção de afastamento da vítima e da residência, bem como a proibição de contactos, fiscalizada através de meios electrónicos.
No âmbito de um segundo processo relacionado com crime de violência doméstica, a PSP realizou várias diligências de investigação que permitiram localizar e apreender duas armas de fogo e diversas munições. Entre o material apreendido encontram-se um revólver calibre 32, uma espingarda calibre 12, 94 munições de calibre 12 e 50 munições de calibre 32.

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