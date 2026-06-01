Santarém e PSP afinam discurso de segurança no aniversário dos 150 anos do comando distrital Cerimónia reuniu responsáveis políticos, comandos policiais e representantes institucionais no Convento de São Francisco - foto O MIRANTE partilhe no Facebook Câmara de Santarém foi distinguida com a Medalha de Mérito e Valor Policial, grau ouro, numa cerimónia que juntou poder local, direcção nacional da PSP e Governo em torno da mesma mensagem: a segurança é uma construção colectiva, feita de proximidade, investimento, tecnologia e valorização dos profissionais.

A celebração dos 150 anos do Comando Distrital da PSP de Santarém, realizada no Convento de São Francisco, foi um momento político e institucional de afirmação do papel das forças de segurança no território e da cooperação entre a PSP, autarquias e Governo. O presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, abriu as intervenções sublinhando que assinalar século e meio da PSP é reconhecer uma instituição que acompanha a construção do Portugal moderno e democrático. Para o autarca, a segurança “não é um dado adquirido” e resulta de um trabalho diário, muitas vezes silencioso, feito de profissionalismo, prevenção, proximidade e presença permanente nas ruas. João Leite ligou essa missão ao futuro de Santarém, defendendo que uma cidade que quer crescer, atrair investimento, fixar pessoas, valorizar o espaço público e afirmar-se como território de qualidade de vida precisa de confiança. E essa confiança, afirmou, depende em larga medida do trabalho das forças de segurança. O autarca apontou ainda a recuperação da fachada do edifício do Comando Distrital da PSP como sinal de respeito institucional por quem ali trabalha diariamente. O projecto de execução está concluído e aguarda parecer, havendo disponibilidade do Governo para desbloquear a verba necessária para a autarquia lançar o concurso.

Luís Carrilho, director nacional da PSP, fez da cerimónia um elogio ao comando de Santarém e à sua ligação às comunidades. Agradeceu a presença do secretário de Estado Paulo Simões Ribeiro, que considerou sinal do reconhecimento do Governo pelo trabalho da PSP, e dirigiu uma palavra especial à Câmara de Santarém, classificando-a como “parceiro absolutamente essencial” da instituição. Foi nesse contexto que justificou a atribuição da Medalha de Mérito e Valor Policial à autarquia escalabitana, distinção que considerou “inteiramente merecida”. Luís Carrilho destacou em particular o apoio da câmara à implementação do sistema de videovigilância urbana, actualmente com 26 câmaras em funcionamento, considerando-o um instrumento fundamental para a prevenção criminal, reforço do sentimento de segurança e apoio à investigação policial.

O secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Paulo Simões Ribeiro, proferiu a alocução alusiva à efeméride, associando os 150 anos do comando à história de uma das instituições mais nobres da República. O governante prestou homenagem às mulheres e homens que vestem a farda da PSP e às suas famílias, frisando que os resultados alcançados não surgem por acaso, mas da preparação técnica, sentido ético e dedicação dos efectivos. Paulo Ribeiro lembrou que Portugal continua a projectar-se como um dos países mais seguros do mundo, mas advertiu que os desafios são cada vez mais complexos. Citando dados do Relatório Anual de Segurança Interna de 2025, referiu que a criminalidade geral aumentou 3,1% a nível nacional, em linha com o distrito, enquanto a criminalidade violenta e grave diminuiu 1,6% no país e cerca de 13% em Santarém.