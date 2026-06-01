Vila Franca de Xira fecha empréstimo para construir piscina de Vialonga

Para conseguir construir a piscina de Vialonga o município de Vila Franca de Xira deliberou, por unanimidade, contratar um empréstimo à banca no valor de 11,13 milhões de euros que irá demorar vinte anos a ser pago.

As cláusulas contratuais da minuta do contrato de empréstimo de longo prazo, aprovadas em reunião do executivo, reportam ao Banco Português de Investimento (BPI), entidade escolhida após deliberação da assembleia municipal, sob proposta previamente aprovada pelo executivo a 16 de Março.

O empréstimo, considerado a proposta mais vantajosa para o município, inclui um período de utilização e carência até três anos. A amortização do capital terá início no 36.º mês após a formalização do contrato. Entre as condições aprovadas destacam-se uma taxa de juro variável indexada à Euribor a seis meses, acrescida de um spread de 0,17%, pagamento semestral de juros, ausência de comissões e possibilidade de amortização antecipada sem penalizações.

Segundo o documento, as cláusulas contratuais agora aprovadas resultaram de uma análise conjunta entre os serviços municipais e o BPI.

A construção da Piscina Municipal de Vialonga é uma promessa antiga do município, mantendo o actual executivo a vontade de dotar a freguesia de um equipamento moderno e sustentável para servir a população da zona sul do concelho.

Como O MIRANTE já tinha dado nota, o equipamento desportivo distribui-se por três pisos: um lobby de entrada, um piso semienterrado para a prática desportiva e um piso técnico subterrâneo para a manutenção do equipamento. A piscina vai ter um tanque com piscina de lazer e diversão e hidromassagem, bem como uma piscina de aprendizagem e dois tanques acoplados para piscina polivalente, para ensino e aperfeiçoamento da natação. Todos os tanques permitem o acesso através de rampa para pessoas com mobilidade condicionada. Segundo a proposta, o equipamento irá dispor também de cafetaria, sala multiusos, 4 balneários e ginásio.

No exterior haverá diversos espaços públicos, nomeadamente uma praça, um jardim e zonas destinadas à prática de exercício físico ao ar livre. O projecto inclui estacionamento com 35 lugares. A piscina vai ser construída junto ao Parque Urbano da Flamenga, entre a Rua Professor Egas Moniz e a Estrada Municipal 501-1, em Vialonga e tem um prazo de execução de 30 meses.