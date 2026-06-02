Doença respiratória crónica exige cuidados mais integrados

A Unidade Local de Saúde da Lezíria promoveu, no dia 29 de Maio, no Hospital Distrital de Santarém, o seminário “Reabilitação Respiratória – Desafios na Integração de Níveis e Modelos de Cuidados”, uma iniciativa integrada na campanha nacional de sensibilização para esta área terapêutica. Na abertura da sessão, Fátima Belo Pereira, fisioterapeuta coordenadora, sublinhou a importância da reabilitação respiratória na melhoria da qualidade de vida das pessoas, defendendo que os resultados em saúde dependem cada vez mais da cooperação entre profissionais. Também Sara Räder, directora do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação, destacou a forte evidência científica existente sobre o impacto da reabilitação respiratória na vida dos doentes. A responsável alertou, no entanto, para a necessidade de aumentar o acesso a estas respostas, considerando que encontros como este podem ajudar a dar “mais um passo em frente” na consolidação desta área.

Ana Alexandre Calado, directora clínica para os cuidados de saúde primários, chamou a atenção para o peso das doenças respiratórias crónicas na população e para a importância de uma resposta integrada entre cuidados de saúde primários e hospitalares. A responsável defendeu que a reabilitação respiratória é um bom exemplo de como os melhores resultados dependem de equipas multidisciplinares fortes, articuladas e focadas nas pessoas. Cristina Reis, técnica superior directora dos técnicos de diagnóstico e terapêutica, reforçou igualmente a relevância do trabalho colaborativo entre profissionais e níveis de cuidados, considerando que a reabilitação respiratória é hoje um pilar essencial na abordagem à doença respiratória crónica.

O programa científico contou ainda com intervenções de Ana Filipa Fernandes, médica especialista em Medicina Geral e Familiar na USF D. Sancho I, que abordou os desafios da doença respiratória crónica nos cuidados de saúde primários, e de Joana Cruz, docente da Escola Superior de Saúde do Politécnico de Leiria e investigadora no CITechCare, que falou sobre os desafios actuais e as oportunidades futuras da reabilitação respiratória.