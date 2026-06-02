Francisco Ambrósio eleito presidente da Associação de Jovens de Samora Correia

Francisco de Melo Ambrósio foi eleito, por unanimidade, presidente da direcção da Associação de Jovens de Samora Correia (AJSC) para o biénio 2026/2028. O acto eleitoral decorreu na manhã de domingo, 31 de Maio, em Samora Correia, tendo sido sufragada a Lista A.

A nova direcção é composta por Francisco de Melo Ambrósio, presidente, Maximo Yaremchuk, vice-presidente, Maria Leonor da Silva Nunes Amador Louçã, secretária, Leonardo José Ribeiro Mendes, tesoureiro, e Vitória Margarida Costa Roque, vogal.

A Mesa da Assembleia Geral passa a ser presidida por Mariana Sofia Casimiro Valério, tendo Martim Machado Ramos como primeiro secretário e André Inácio Lopes como segundo secretário.

Para o Conselho Fiscal foram eleitas Inês Abreu da Silva, como presidente, Marta Borda d’Água Nunes Ramos, como secretária, e Ana Margarida Godinho Ramos, como relatora.