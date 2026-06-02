Homem em delírio atacou cliente à machadada no Auchan de Alverca

Homem em estado delirante acreditava que o queriam matar. Espalhou o terror junto ao estabelecimento comercial onde também funciona a Loja do Cidadão de Alverca e depois ainda arrombou outra loja na cidade. Vai agora responder por crimes de homicídio na forma tentada e resistência e coação sobre funcionário.

Está internado e sob escolta policial numa unidade psiquiátrica o homem de 37 anos suspeito de ter atacado à machadada um cliente do supermercado Auchan em Alverca, no dia 31 de Maio, e de com isso ter espalhado uma onda de terror e medo na comunidade.

Vai agora responder em tribunal pelos crimes de homicídio na forma tentada e de resistência e coação sobre funcionário.

A agressão física foi perpetrada com recurso a um machado e a PSP diz que foram encetadas diligências policiais tendentes à recolha de informação, identificação do suspeito e preservação de meios de prova. Segundo a vítima, esta referiu que aguardava por um amigo no exterior do estabelecimento quando observou um indivíduo que, sem qualquer motivo aparente, retirou um machado que ocultava junto a um skate e desferiu-lhe um golpe no ombro direito sem qualquer explicação prévia.

O agressor tentou ainda desferir um segundo golpe mas a vítima conseguiu evitar ao refugiar-se no interior do edifício. Em consequência da agressão necessitou de transporte urgente para uma unidade hospitalar.

A PSP visualizou as imagens de videovigilância do estabelecimento, as quais captaram a vítima a reentrar no espaço com abundante hemorragia e o suspeito a encetar fuga apeada. Os polícias iniciaram de imediato buscas nas áreas adjacentes, sem que tivessem sido inicialmente detectados objectos com relevância probatória.

No decurso das buscas acabou por ser comunicada a ocorrência de uma intrusão nas instalações de uma empresa localizada nas imediações do local da agressão, motivando a deslocação imediata da PSP para o local. O suspeito, que já se encontrava no interior do edifício após ter arrombado a porta de vidro de acesso, foi prontamente detectado pelos agentes. Ao notar a presença policial, o indivíduo arremessou diversos objectos de vidro na direção dos polícias. Apesar das sucessivas ordens para cessar a conduta, o suspeito avançou na direção dos agentes com a clara intenção de os agredir, tendo estes, após vários minutos de resistência, conseguido efectuar a sua intercepção e imobilização.

Das diligências subsequentes, segundo a PSP, veio a apurar-se que o indivíduo correspondia integralmente ao autor da agressão anterior. “Atenta a sua postura agressiva e imprevisível, foram adoptadas as medidas de restrição e segurança necessárias para salvaguardar a integridade de todos os intervenientes”, explica a polícia. Questionado directamente sobre os factos, o suspeito admitiu a autoria do crime, justificando a conduta com o sentimento delirante de que terceiros pretendiam atentar contra a sua vida.

Com base nas indicações fornecidas pelo suspeito, a PSP realizou novas buscas no perímetro do armazém onde este fora localizado, vindo a encontrar e a preservar, junto a uma vedação, um casaco escuro, um machado com cabo de madeira, um skate e duas sapatilhas. Após receber alta médica recolherá às salas de detenção da PSP para ser presente a tribunal e conhecer as medidas de coação.