Mercadona pelo 6º ano consecutivo na Feira Nacional de Agricultura

A presença reforça o compromisso da marca para com a produção nacional e com os parceiros com quem trabalha diariamente.

A Mercadona estará presente, pelo 6º ano consecutivo, na Feira Nacional de Agricultura (FNA), em Santarém, de 6 a 14 de Junho, no espaço “Portugal Sou Eu”, com a iniciativa “Cozinha com a Mercadona”, com ações dinamizadas pelos seus fornecedores e pela Chef Tia Cátia.

Pedro Barraco, Director de Cadeia Agro-alimentar da Mercadona, explica s motivos daquela participação.

“A presença contínua da Mercadona na Feira Nacional de Agricultura reforça o compromisso da marca para com a produção nacional e com os parceiros com quem trabalhamos diariamente. Ao longo dos últimos anos, temos vindo a consolidar relações de confiança com fornecedores e inter-fornecedores especialistas de todo o país, acompanhando o crescimento da empresa em Portugal e promovendo também a internacionalização de produtos nacionais, reflectindo os já acumulados 6.000 milhões de euros em compras”.

A Mercadona estará presente com acções de ‘showcooking’ através de um conjunto de receitas criadas em parceria com a Chef Tia Cátia. Foram também convidados a FTD Alimentação Terras do Demo, D’Chaves, Salsicharia Limiana, Rui Costa & Sousa Sr.Bacalhau, Lactifeita e Atelier do Doce, fornecedores nacionais da Mercadona, a estarem presentes com degustações dos seus produtos, disponíveis nas lojas Mercadona em território nacional.