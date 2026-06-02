uma parceria com o Jornal Expresso
02/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 02-06-2026 17:20

Mercadona pelo 6º ano consecutivo na Feira Nacional de Agricultura

Mercadona pelo 6º ano consecutivo na Feira Nacional de Agricultura
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A presença reforça o compromisso da marca para com a produção nacional e com os parceiros com quem trabalha diariamente.

A Mercadona estará presente, pelo 6º ano consecutivo, na Feira Nacional de Agricultura (FNA), em Santarém, de 6 a 14 de Junho, no espaço “Portugal Sou Eu”, com a iniciativa “Cozinha com a Mercadona”, com ações dinamizadas pelos seus fornecedores e pela Chef Tia Cátia.

Pedro Barraco, Director de Cadeia Agro-alimentar da Mercadona, explica s motivos daquela participação.

“A presença contínua da Mercadona na Feira Nacional de Agricultura reforça o compromisso da marca para com a produção nacional e com os parceiros com quem trabalhamos diariamente. Ao longo dos últimos anos, temos vindo a consolidar relações de confiança com fornecedores e inter-fornecedores especialistas de todo o país, acompanhando o crescimento da empresa em Portugal e promovendo também a internacionalização de produtos nacionais, reflectindo os já acumulados 6.000 milhões de euros em compras”.

A Mercadona estará presente com acções de ‘showcooking’ através de um conjunto de receitas criadas em parceria com a Chef Tia Cátia. Foram também convidados a FTD Alimentação Terras do Demo, D’Chaves, Salsicharia Limiana, Rui Costa & Sousa Sr.Bacalhau, Lactifeita e Atelier do Doce, fornecedores nacionais da Mercadona, a estarem presentes com degustações dos seus produtos, disponíveis nas lojas Mercadona em território nacional.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Vale Tejo
    27-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região