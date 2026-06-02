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Sociedade | 02-06-2026 12:00

Vila Franca de Xira renova Selo 5 Estrelas de município amigo da juventude

Vila Franca de Xira renova Selo 5 Estrelas de município amigo da juventude
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Actualmente, a Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude integra 196 municípios de todo o país, que se destacam pela implementação de políticas locais orientadas para os jovens e para a sua participação activa na comunidade.

O município de Vila Franca de Xira voltou a ser distinguido com o selo de “Município Amigo da Juventude” na categoria de cinco estrelas, a classificação mais elevada atribuída pela Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ). A distinção foi entregue a 29 de Maio, durante o VI Encontro Nacional da Rede de Municípios Amigos da Juventude, realizado em Castro Daire.
A renovação do selo reconhece o trabalho desenvolvido pelo município na implementação de políticas públicas de juventude estruturadas, sustentáveis e alinhadas com as necessidades e aspirações dos jovens do concelho.
Para alcançar a classificação máxima de cinco estrelas, a câmara diz ter cumprido os nove critérios definidos pela FNAJ: a existência de um Conselho Municipal de Juventude activo, ter um Plano Municipal de Juventude, dar apoio directo ao associativismo juvenil, políticas de incentivo à iniciativa jovem, um pelouro dedicado à juventude, uma divisão municipal especializada com técnicos de juventude, plano de investimento para o sector, mecanismos de co-gestão e disponibilização de espaços para associações e projectos juvenis.
A autarquia esteve representada na cerimónia realizada no Centro Municipal de Cultura de Castro Daire, onde recebeu o diploma pelas mãos do presidente da FNAJ, Fernando Vieira, e do director da Agência Nacional Erasmus+ Juventude/Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade, Luís Alves. Actualmente, a Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude integra 196 municípios de todo o país, que se destacam pela implementação de políticas locais orientadas para os jovens e para a sua participação activa na comunidade.

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