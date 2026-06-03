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Sociedade | 03-06-2026 15:00

Alcanena inaugura Parque do Lavradio e reforça oferta no centro histórico

Alcanena inaugura Parque do Lavradio e reforça oferta no centro histórico
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Novo espaço pretende revitalizar o núcleo histórico da vila com estacionamento, cafetaria, área para eventos e espaço pedagógico.

O Parque do Lavradio foi inaugurado no dia 30 de Maio, em Alcanena, numa cerimónia integrada no programa das Festas do Concelho. A intervenção representa um investimento superior a um milhão de euros e pretende reforçar a atractividade do núcleo histórico da vila, criando novas valências de utilização pública e promovendo a dinamização económica e social da zona.
A empreitada foi adjudicada à empresa Miraterra – Obras Públicas, Lda., pelo valor de 768.436 euros, contando o projecto com um apoio financeiro de 460 mil euros do Programa Operacional Centro 2030, através do Portugal 2030. A obra incluiu a requalificação dos edifícios existentes e a criação de diversas infraestruturas, entre as quais 27 lugares de estacionamento, um espaço pedagógico, uma cafetaria e uma área destinada à realização de eventos.
Segundo o município, o objectivo da intervenção passa por transformar o local num "novo centro funcional económico-social", capaz de atrair mais pessoas ao centro histórico e contribuir para a valorização urbana da vila. A inauguração contou com a presença do presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio, e da tesoureira da União das Freguesias de Alcanena e Vila Moreira, Célia Nascimento. A cerimónia foi ainda assinalada com uma actuação da Fanfarra dos Bombeiros Municipais de Alcanena.

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