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Sociedade | 03-06-2026 15:00

Antigos Bombeiros do Cartaxo homenageiam camaradas falecidos em dia de convívio

Antigos Bombeiros do Cartaxo homenageiam camaradas falecidos em dia de convívio
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Encontro juntou antigos elementos da corporação num almoço de confraternização, com homenagem junto ao quartel e visita ao Museu Rural e do Vinho do Cartaxo.

Os antigos Bombeiros Municipais do Cartaxo voltaram a reunir-se na sexta-feira, 30 de Maio, num dia de convívio marcado pela memória, pela camaradagem e pelo reconhecimento público a quem dedicou parte da vida ao serviço da população. A iniciativa incluiu a deposição de uma coroa de flores junto ao Quartel dos Bombeiros Municipais do Cartaxo, em homenagem aos bombeiros já falecidos, num momento simbólico de respeito por todos os que serviram a corporação e a comunidade. O programa contou ainda com uma visita ao Museu Rural e do Vinho do Cartaxo, antes do tradicional almoço-convívio que juntou antigos elementos da instituição.
O presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor, associou-se ao encontro e deixou palavras de reconhecimento aos antigos bombeiros. O autarca considerou a iniciativa “uma justa homenagem a homens e mulheres que, com coragem, dedicação e espírito de missão, serviram o Cartaxo e as suas populações”, agradecendo também “a todos os que mantêm viva esta ligação aos Bombeiros Municipais do Cartaxo e aos valores que esta instituição representa”. O encontro serviu para reforçar os laços entre antigos camaradas e recordar histórias de uma corporação que marcou várias gerações no concelho, mantendo viva a memória de quem fez do socorro uma missão.

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