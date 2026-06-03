Entroncamento com novos pontos de recolha de equipamentos eléctricos e electrónicos

A Câmara do Entroncamento instalou novos equipamentos destinados à deposição selectiva de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE), numa iniciativa que pretende incentivar práticas mais sustentáveis e facilitar o correcto encaminhamento desse tipo de resíduos. Os novos equipamentos permitem a deposição de pilhas, baterias, lâmpadas e pequenos electrodomésticos, como liquidificadores, batedeiras, secadores de cabelo, telemóveis e outros aparelhos de reduzidas dimensões.

Segundo a autarquia, a iniciativa contribuirá para a redução do impacto ambiental desses resíduos e para a valorização de materiais que podem ser reutilizados ou reciclados. Os novos pontos de recolha encontram-se instalados nas Oficinas Municipais, no Posto de Turismo, no Serviço de Espaços Verdes, localizado na Zona Industrial, nas Piscinas Municipais e no Mercado Municipal.

Com esta medida, o município procura sensibilizar a população para a importância da separação correcta dos resíduos e incentivar a adopção de comportamentos ambientalmente mais responsáveis, dado que muitos dos componentes presentes em equipamentos eléctricos e electrónicos contêm substâncias que exigem tratamento específico após o fim da sua vida útil.