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Sociedade | 03-06-2026 10:00

Entroncamento com novos pontos de recolha de equipamentos eléctricos e electrónicos

recolha pilhas reciclagem electrodomésticos ilustrativ
foto ilustrativa
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Câmara do Entroncamento reforça rede de recolha selectiva com equipamentos para pilhas, baterias, lâmpadas e pequenos electrodomésticos.

A Câmara do Entroncamento instalou novos equipamentos destinados à deposição selectiva de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE), numa iniciativa que pretende incentivar práticas mais sustentáveis e facilitar o correcto encaminhamento desse tipo de resíduos. Os novos equipamentos permitem a deposição de pilhas, baterias, lâmpadas e pequenos electrodomésticos, como liquidificadores, batedeiras, secadores de cabelo, telemóveis e outros aparelhos de reduzidas dimensões.
Segundo a autarquia, a iniciativa contribuirá para a redução do impacto ambiental desses resíduos e para a valorização de materiais que podem ser reutilizados ou reciclados. Os novos pontos de recolha encontram-se instalados nas Oficinas Municipais, no Posto de Turismo, no Serviço de Espaços Verdes, localizado na Zona Industrial, nas Piscinas Municipais e no Mercado Municipal.
Com esta medida, o município procura sensibilizar a população para a importância da separação correcta dos resíduos e incentivar a adopção de comportamentos ambientalmente mais responsáveis, dado que muitos dos componentes presentes em equipamentos eléctricos e electrónicos contêm substâncias que exigem tratamento específico após o fim da sua vida útil.

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