uma parceria com o Jornal Expresso
03/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 03-06-2026 12:00

Falta de enfermeiros compromete colheita de sangue na Póvoa de Santa Iria

sangue doacao
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Associação foi obrigada a reagendar colheita que já tinha anunciado por toda a região.

A falta de enfermeiros disponíveis por parte do Instituto Português do Sangue e da Transplantação comprometeu a realização da próxima sessão de colheita de sangue prevista para 6 de Junho, na sede da Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria.
A associação foi informada da situação no dia 1 de Junho, sendo a indisponibilidade de profissionais de saúde a razão apontada pelo instituto para a impossibilidade de assegurar a recolha na data inicialmente prevista. A situação é considerada lamentável pelos dirigentes da associação, sobretudo numa altura em que existem grupos sanguíneos com reservas abaixo do desejável.
Perante este constrangimento, e caso tudo decorra conforme previsto, a recolha de sangue foi reagendada para 13 de Junho (sábado), entre as 09h00 e as 13h00, no Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa.
A associação mantém o apelo à participação da população, numa acção que continua a ser essencial para garantir reservas de sangue suficientes e ajudar doentes que dependem destes gestos de solidariedade.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Vale Tejo
    27-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região