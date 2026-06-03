Falta de enfermeiros compromete colheita de sangue na Póvoa de Santa Iria

A falta de enfermeiros disponíveis por parte do Instituto Português do Sangue e da Transplantação comprometeu a realização da próxima sessão de colheita de sangue prevista para 6 de Junho, na sede da Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria.

A associação foi informada da situação no dia 1 de Junho, sendo a indisponibilidade de profissionais de saúde a razão apontada pelo instituto para a impossibilidade de assegurar a recolha na data inicialmente prevista. A situação é considerada lamentável pelos dirigentes da associação, sobretudo numa altura em que existem grupos sanguíneos com reservas abaixo do desejável.

Perante este constrangimento, e caso tudo decorra conforme previsto, a recolha de sangue foi reagendada para 13 de Junho (sábado), entre as 09h00 e as 13h00, no Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa.

A associação mantém o apelo à participação da população, numa acção que continua a ser essencial para garantir reservas de sangue suficientes e ajudar doentes que dependem destes gestos de solidariedade.