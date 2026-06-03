Festas do Foral, dos Toiros e do Fandango animam Salvaterra de Magos durante quatro dias

As Festas do Foral, dos Toiros e do Fandango decorrem entre 3 e 6 de Junho, no Largo dos Combatentes, em Salvaterra de Magos, com um programa que junta tasquinhas, street food, largadas de toiros, divertimentos, música, dança, artesanato e animação para vários públicos.

As festividades, organizadas pela Associação de Festas do Foral, dos Toiros e do Fandango, começam na quarta-feira, 3 de Junho, pelas 18h00, com uma arruada. Meia hora depois é inaugurada, na Capela Real, a exposição “O Toiro e o Campino”, promovida pela Santa Casa da Misericórdia. A primeira entrada e largada de toiros está marcada para as 19h00, seguindo-se animação de rua com 4 em Linha, às 19h30.

A noite inaugural conta com um espectáculo de dança pela Academia de Dança Vanessa Silva, às 21h00, seguindo-se o concerto dos Ad’Surgir, que assinalam 30 anos, às 22h00, e a actuação dos Big Up Reggae Tribute, às 23h30. Pela madrugada, há nova largada de toiros, à 01h00, e baile com Jorge Paulo, à 01h30. No Espaço Jovem actuam DJ Guss, à 01h30, e KikoCoxx, às 03h00.

Na quinta-feira, 4 de Junho, o dia arranca às 10h00 com aulas abertas de pilates no Jardim da Praça da República, com Ritmo Vivo, canoagem e paddle no Cais da Vala, com o Clube Náutico de Salvaterra de Magos, ténis nos campos de ténis, com o Clube de Ténis de Salvaterra de Magos, trampolins no Pavilhão de Trampolins, com o Clube de Trampolins de Salvaterra, e andebol no Pavilhão do Inatel, com o Clube de Andebol de Salvaterra.

As tasquinhas abrem ao meio-dia e, às 12h30, há espectáculo de dança pelo Arc Lab. A tarde inclui rally tascas, às 15h00, entrada e largada de toiros, às 18h00, e espectáculo de dança com AJ Dance Crew, às 19h00. À noite, o programa inclui Fados da Terra, com os irmãos Viana e os fadistas Diogo Silva, João Francisco, Carolina Salvador, João Lourenço e Tina Colaço.

Ainda na quinta-feira actuam as bandas Porque Si, às 21h30, e Shakra, às 23h00, seguindo-se Remember Malukka com DJ Nunox, às 00h30. O Espaço Jovem recebe Joana Diniz, à 01h00, e Rhys, às 03h00.

Na sexta-feira, 5 de Junho, as tasquinhas voltam a abrir ao meio-dia. A entrada e largada de toiros está marcada para as 19h00, seguindo-se, às 20h00, o desfile e actuação da Marcha Coração do Ribatejo. À noite há espectáculo com MC Company, às 21h00, concerto com GM – Tributo aos Xutos, às 22h00, actuação dos The Pi’, à meia-noite, e baile com Béu, à 01h30. No Espaço Jovem actuam Gamix, à 01h30, e African Groove, às 03h30.

O último dia, sábado, 6 de Junho, começa às 09h00 com desfile etnográfico. Às 10h00 realiza-se a bênção do gado e uma homenagem a José Gameiro. Seguem-se a vacada infantil, às 11h30, a abertura das tasquinhas, ao meio-dia, e um espectáculo com grupos de dança, tuna e coro da Universidade Sénior de Salvaterra de Magos.

Durante a tarde, o programa inclui festa da espuma, às 15h00, entrada e largada de toiros, às 18h00, espectáculo de dança com Dream Dancing, às 19h00, e folclore com o Rancho Folclórico Camponeses de Santana do Mato e o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo, às 20h00.

O discurso de encerramento está marcado para as 21h00. Segue-se, às 21h30, o concerto com Diogo Videira, participante do The Voice, e, às 22h30, uma demonstração de zumba com Ritmo Vivo. A música continua com Baile da Tina, às 23h00, e Gabaritz Gang, à meia-noite.

A tradicional sardinha assada e o baile na avenida com João Vieira decorrem pelas 00h30, antes da largada de toiros e do baile com a acordeonista Gina Reis, marcados para a 01h15. No Espaço Jovem, a última noite será animada por DJ Fábio Matos, à 01h30, Ative Boyz, às 02h30, e Marcelo F, às 03h30.