GNR apreende haxixe, cocaína e dinheiro em operação contra tráfico em Marinhais

A GNR apreendeu 215 doses de haxixe, 110 doses de cocaína, balanças de precisão e 700 euros em numerário numa operação realizada no concelho de Salvaterra de Magos.

Uma mulher de 39 anos ficou em prisão preventiva depois de ter sido detida pela GNR por suspeita de tráfico de estupefacientes, no concelho de Salvaterra de Magos.

A detenção foi efectuada no dia 28 de Maio pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Coruche, do Comando Territorial de Santarém, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano.

Durante a operação, os militares deram cumprimento a um mandado de busca e detenção domiciliária e a um mandado de busca não domiciliária, que culminaram na detenção da suspeita e na apreensão de 215 doses de haxixe, 110 doses de cocaína, três balanças de precisão, 25 sacos herméticos de pequenas dimensões e 700 euros em numerário.

Da acção resultou ainda a sinalização de três menores para a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Salvaterra de Magos.

A detida foi presente a primeiro interrogatório judicial no dia 1 de Junho, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva.

A operação contou com o reforço do Posto Territorial de Marinhais, da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário do Destacamento Territorial de Coruche, da Secção Cinotécnica do Destacamento de Intervenção de Santarém e da Secção de Informações e Investigação Criminal do Comando Territorial de Santarém.