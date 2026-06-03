uma parceria com o Jornal Expresso
03/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 03-06-2026 12:34

Homem que furtou 600 euros de caixa registadora e empurrou vítima ao chão fica em prisão domiciliária

Homem que furtou 600 euros de caixa registadora e empurrou vítima ao chão fica em prisão domiciliária
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Suspeito, de 31 anos, foi localizado pela GNR nas imediações do local do crime, ainda na posse dos 600 euros retirados da caixa registadora.

Um homem de 31 anos ficou em prisão domiciliária depois de ter sido detido pela GNR por violência durante um furto a estabelecimento comercial, no concelho de Salvaterra de Magos.
Segundo o Comando Territorial de Santarém, a detenção foi efectuada no dia 31 de Maio por militares do Posto Territorial de Salvaterra de Magos, na sequência de uma denúncia que dava conta de que um indivíduo tinha furtado dinheiro num estabelecimento comercial e se encontrava em fuga.
O suspeito aproveitou uma distracção dos proprietários para retirar o dinheiro existente na caixa registadora. Ao iniciar a fuga, terá empurrado violentamente uma das vítimas, projectando-a ao solo e provocando-lhe ferimentos que obrigaram a assistência hospitalar.
No decurso das diligências policiais, os militares localizaram o homem nas proximidades do local onde o crime foi cometido. O suspeito encontrava-se na posse dos 600 euros que tinham sido subtraídos.
O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Santarém, no dia 1 de Junho, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de prisão domiciliária.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Vale Tejo
    27-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região