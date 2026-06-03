Suspeito, de 31 anos, foi localizado pela GNR nas imediações do local do crime, ainda na posse dos 600 euros retirados da caixa registadora.

Homem que furtou 600 euros de caixa registadora e empurrou vítima ao chão fica em prisão domiciliária

Um homem de 31 anos ficou em prisão domiciliária depois de ter sido detido pela GNR por violência durante um furto a estabelecimento comercial, no concelho de Salvaterra de Magos.

Segundo o Comando Territorial de Santarém, a detenção foi efectuada no dia 31 de Maio por militares do Posto Territorial de Salvaterra de Magos, na sequência de uma denúncia que dava conta de que um indivíduo tinha furtado dinheiro num estabelecimento comercial e se encontrava em fuga.

O suspeito aproveitou uma distracção dos proprietários para retirar o dinheiro existente na caixa registadora. Ao iniciar a fuga, terá empurrado violentamente uma das vítimas, projectando-a ao solo e provocando-lhe ferimentos que obrigaram a assistência hospitalar.

No decurso das diligências policiais, os militares localizaram o homem nas proximidades do local onde o crime foi cometido. O suspeito encontrava-se na posse dos 600 euros que tinham sido subtraídos.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Santarém, no dia 1 de Junho, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de prisão domiciliária.