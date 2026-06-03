Ministra da Justiça não se compromete com novo Palácio da Justiça em Santarém

A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, confessa que veria com muito bons olhos a concretização do Palácio de Justiça 3 em Santarém, previsto há quase uma década, mas não se compromete com prazos, por reconhecer que o dinheiro não abunda. Numa deslocação a Santarém na manhã de 2 de Junho, para inaugurar o Gabinete de Apoio à Vítima no Palácio da Justiça 1, a governante começou por visitar o Palácio da Justiça 2 e o edifício para onde está previsto o Palácio da Justiça 3, na antiga Escola Prática de Cavalaria, e disse levar “algumas notas” para conversar em Lisboa com a sua equipa.

A ministra deixou também nota à vereadora Teresa Ferreira, que acompanhou a visita em representação do presidente do município, ausente noutro compromisso, para se promover rapidamente uma reunião com João Leite no sentido de perceber o que se poderá fazer e em que tempo. “Gostaríamos muito de investir nesta Comarca, que tem sido exemplar e tem sido também condicionada no seu funcionamento. Veríamos com muito bons olhos a possibilidade de fazer esse investimento. Claro que quando os recursos são escassos temos de ter decisões muito racionais. Mas é isso que eu vim ver para poder tomar uma decisão esclarecida”, declarou em resposta colocada por O MIRANTE, sem se atrever a indicar prazos. “Só posso decidir durante este mandato, no próximo não sei como será, mas podendo ser tomada uma decisão agora, será tomada”, concluiu.

Notícia mais detalhada na edição em papel de O MIRANTE.