Teresa Pereira morreu 10 minutos depois de chegar ao hospital, para onde foi transportada pela família. INEM diz que cumpriu protocolo e Ministério Público investiga.

Morte de mulher que esperou por socorro em Santarém investigada pelo Ministério Público

O Ministério Público abriu um inquérito para investigar a morte de uma mulher de 73 anos que, segundo a família, esperou mais de 30 minutos pela chegada dos meios de socorro após o alerta ter sido dado via 112.

Segundo avançou a Sic, Teresa Pereira tinha problemas cardíacos e acabou por ser levada para o hospital pela família, onde acabou por morrer. O caso aconteceu no sábado, 30 de Maio, depois de a mulher se ter sentido mal e apesentar dificuldade respiratória. O óbito ocorreu cerca de 10 minutos após a entrada no hospital.

Por sua vez, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), garante que não houve falhas na resposta e que os protocolos foram cumpridos.

O caso está a ser conduzido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Santarém.