Morte de mulher que esperou por socorro em Santarém investigada pelo Ministério Público
Teresa Pereira morreu 10 minutos depois de chegar ao hospital, para onde foi transportada pela família. INEM diz que cumpriu protocolo e Ministério Público investiga.
O Ministério Público abriu um inquérito para investigar a morte de uma mulher de 73 anos que, segundo a família, esperou mais de 30 minutos pela chegada dos meios de socorro após o alerta ter sido dado via 112.
Segundo avançou a Sic, Teresa Pereira tinha problemas cardíacos e acabou por ser levada para o hospital pela família, onde acabou por morrer. O caso aconteceu no sábado, 30 de Maio, depois de a mulher se ter sentido mal e apesentar dificuldade respiratória. O óbito ocorreu cerca de 10 minutos após a entrada no hospital.
Por sua vez, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), garante que não houve falhas na resposta e que os protocolos foram cumpridos.
O caso está a ser conduzido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Santarém.