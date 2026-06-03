Prisão preventiva por furto mais de 20 mil euros em residência de Fátima

Um homem de 59 anos ficou em prisão preventiva por suspeita de ter furtado mais de 20 mil euros do interior de uma residência em Fátima, no concelho de Ourém. A detenção foi efectuada pela GNR no dia 29 de Maio, na sequência de uma denúncia que dava conta da presença de um indivíduo com comportamentos suspeitos na cidade.

Segundo o Comando Territorial de Santarém da GNR, os militares deslocaram-se de imediato ao local e abordaram o suspeito. Durante a acção, verificaram que o homem não possuía qualquer documento de identificação e transportava uma quantia avultada de dinheiro, sem conseguir justificar a sua proveniência. As diligências policiais permitiram apurar que o indivíduo estaria relacionado com um furto ocorrido no interior de uma residência, de onde terá retirado mais de 20 mil euros.

O suspeito foi detido e presente a primeiro interrogatório judicial, onde foi decretada a medida de coacção mais gravosa, a prisão preventiva. A operação contou ainda com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Tomar.