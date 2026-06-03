Quatro detidos após agressões, ameaças e furto em desordem pública em VFX

Três homens e uma mulher, com idades entre os 33 e os 40 anos, foram detidos pela PSP na madrugada de 31 de maio em Vila Franca de Xira. Os suspeitos agrediram os agentes no local e um deles tinha na sua posse um telemóvel furtado.

Os suspeitos estão acusados dos crimes de ameaças, injúrias, resistência e coacção sobre funcionário.

A intervenção policial teve início após o alerta para uma desordem violenta entre vários indivíduos na via pública. Ao chegarem ao local os agentes depararam-se com um cenário de agressões e empurrões mútuos.

Apesar das ordens verbais claras para que os confrontos cessassem, três dos envolvidos adoptaram uma postura hostil e desafiadora. O grupo acabou por avançar contra os polícias com empurrões e agressões físicas. Perante a escalada de violência e a recusa de diálogo, as autoridades viram-se obrigadas a recorrer ao uso da força física para imobilizar e algemar os suspeitos.

Já nas instalações policiais o comportamento de dois dos detidos agravou-se. Os suspeitos dirigiram ameaças directas à vida e à carreira dos agentes, recorrendo a alegações de influências familiares e promessas de retaliação física fora do contexto profissional.

No decorrer da mesma ocorrência, uma mulher tentou impedir a acção da PSP, insultando e ameaçando os agentes aos gritos. Após ignorar os avisos para cessar o comportamento foi-lhe igualmente dada voz de detenção.

Durante a revista sumária, os agentes descobriram que a suspeita tinha na sua posse um telemóvel que havia furtado a um cidadão momentos antes, aproveitando-se do caos gerado pela desordem inicial. O aparelho foi recuperado e devolvido ao legítimo proprietário.

Os três homens recolheram às salas de detenção da PSP, onde aguardam a audição perante a Autoridade Judiciária para a aplicação das medidas de coacção. Por sua vez, a mulher foi libertada e notificada para comparecer nos serviços do Ministério Público do Tribunal da Comarca de Lisboa Norte.

Em comunicado, a PSP reafirmou o seu "compromisso contínuo no combate a este tipo de criminalidade", sublinhando o forte impacto negativo que os crimes contra a autoridade e a propriedade têm no sentimento de segurança da comunidade.