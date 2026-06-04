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Sociedade | 04-06-2026 12:00

APA investe 25 milhões para recuperar estragos das intempéries em zonas ribeirinhas e costeiras

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Contratos-programa vão ser assinados com 29 municípios, entre os quais Benavente, Cartaxo, Chamusca, Constância, Coruche, Ourém, Vila Nova da Barquinha e Vila Franca de Xira. Cerimónia decorre em Valada do Ribatejo, no concelho do Cartaxo.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Agência para o Clima vão assinar, no dia 8 de Junho, 29 contratos-programa destinados a apoiar a recuperação dos danos provocados pelas intempéries de Janeiro e Fevereiro de 2026 em territórios ribeirinhos e zonas costeiras. A cerimónia está marcada para as 16h30, no SóRio, em Valada do Ribatejo, concelho do Cartaxo.
Os contratos, enquadrados no programa Territórios Resilientes – Intervenções de restabelecimento dos territórios ribeirinhos e das zonas costeiras, representam um investimento de cerca de 25 milhões de euros. O objectivo é financiar intervenções que permitam repor condições de segurança, reparar prejuízos e reforçar a capacidade de resposta dos territórios afectados por fenómenos meteorológicos extremos.
Entre os 29 municípios abrangidos estão vários da área de influência de O MIRANTE, nomeadamente Benavente, Cartaxo, Chamusca, Constância, Coruche, Ourém, Vila Nova da Barquinha e Vila Franca de Xira. A lista inclui ainda Alcobaça, Caminha, Castanheira de Pera, Coimbra, Esposende, Figueiró dos Vinhos, Grândola, Lourinhã, Mafra, Mira, Miranda do Corvo, Odemira, Pedrógão Grande, Penacova, Penela, Peniche, Ponte de Sor, Sintra, Torres Vedras, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia. A iniciativa conta com a presença da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

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