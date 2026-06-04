Quartel dos Bombeiros de Samora Correia abre portas aos mais novos

Os Bombeiros Voluntários de Samora Correia vão assinalar o Dia da Criança com uma iniciativa aberta à comunidade, no dia 7 de Junho, entre as 10h00 e as 18h00, no quartel da corporação.

O programa inclui diversos espaços temáticos, com actividades ligadas ao universo dos bombeiros e pensadas para proporcionar um domingo diferente aos mais novos. Entre as propostas está o espaço fogo, onde as crianças poderão ver “bolas de fogo enormes”, e o espaço água, que desafia os participantes a atravessar uma piscina usando a água “da melhor forma”.

Haverá também um trampolim, com insufláveis, e um espaço McDonald’s, apresentado como uma banca onde “não vai haver hambúrgueres”, mas sim “coisas saudáveis”. A fotografia terá igualmente lugar no evento, permitindo às crianças desfilar, vestir a pele de um bombeiro e guardar uma recordação desse momento.

Outro dos espaços anunciados é o “Tinoni”, onde os mais novos poderão andar num carro dos bombeiros, depois de aprenderem a “salvar uma vida só com as mãos”, numa actividade de sensibilização em que os bombeiros prometem ensinar os participantes. A participação é gratuita.