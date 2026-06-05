Sociedade | 05-06-2026 11:59
Azambuja exige ao Estado mais investimento em infraestruturas rodoviárias no concelho
foto ilustrativa
Município teme que constrangimentos anunciados à circulação rodoviária no Cartaxo tenham impacto na cadeia de abastecimento regional e nacional, afectando empresas, trabalhadores, transportes e economia.
A Câmara de Azambuja diz estar preocupada com a entrada em vigor das restrições à circulação de veículos pesados na cidade do Cartaxo, pelo impacto directo que esta decisão poderá ter sobre a actividade económica instalada no concelho de Azambuja, em particular sobre a logística, a distribuição, a indústria e o abastecimento regional e nacional.
A autarquia presidida por Silvino Lúcio (PS), “não considera aceitável que decisões tomadas sem o devido enquadramento estrutural acabem por transferir para os territórios vizinhos uma pressão de tráfego ainda maior, tornando insustentável a circulação em eixos críticos como a ligação Azambuja / Vila Nova da Rainha / Carregado”. Por isso, defende, o “problema não pode continuar a ser tratado apenas ao nível municipal” quando “resulta da ausência de investimento do Estado em infraestruturas rodoviárias fundamentais para toda a região e para o país”.
Para o município de Azambuja o Estado e a Infraestruturas de Portugal “têm de assumir as suas responsabilidades e avançar, com urgência, para soluções estruturais há muito reivindicadas”, como a construção da alternativa à Estrada Nacional 3, a criação de uma rotunda em Vila Nova da Rainha e a concretização de um novo acesso à A1.
A autarquia sublinha em comunicado que está, “do lado das suas empresas, dos seus trabalhadores, dos operadores económicos que investem, produzem, armazenam, distribuem e criam emprego, e de todos aqueles que dependem de acessos rodoviários funcionais para manter a sua actividade”. E lembra que Azambuja “desempenha um papel estratégico na cadeia de abastecimento do país, sendo esta uma questão de interesse nacional, de competitividade territorial, de segurança rodoviária e de confiança institucional”.
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