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Sociedade | 05-06-2026 13:19

Condutor morre em colisão entre carro e camião junto à Barquinha

Condutor morre em colisão entre carro e camião junto à Barquinha
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Um homem morreu esta sexta-feira, 5 de Junho, na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias com reboque, numa ocorrência registada de manhã na zona de Vila Nova da Barquinha/Atalaia.

Um homem morreu esta sexta-feira, 5 de Junho, na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias com reboque, numa ocorrência registada de manhã na zona de Vila Nova da Barquinha/Atalaia. O acidente provocou ainda um ferido ligeiro e obrigou ao corte da circulação nos dois sentidos durante mais de três horas. A vítima mortal era o condutor do veículo ligeiro. O ferido ligeiro, condutor do camião, que transportava uma grua, foi encaminhado para o Hospital de Torres Novas. A colisão ocorreu cerca das 08h40 e mobilizou 23 operacionais, apoiados por nove viaturas.
O acidente deixou a circulação interrompida nos dois sentidos, causando fortes constrangimentos numa zona de ligação importante para quem circula entre Vila Nova da Barquinha, Atalaia, Entroncamento e acessos às principais vias da região. As causas da colisão não foram ainda divulgadas.

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