João Leite sem dúvidas: “Santarém vai ter uma Universidade Politécnica”

Presidente da Câmara de Santarém reafirmou o objectivo da criação da Universidade Politécnica do Ribatejo e disse não ter dúvidas de que essa ambição vai ser transformada em realidade.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, voltou a defender a criação da futura Universidade Politécnica do Ribatejo como um dos projectos mais importantes para o desenvolvimento do território, durante o encontro "Inovar em Português – O Ribatejo em Conversa com a Lusofonia", que decorreu no dia 3 de Junho, no Instituto Politécnico de Santarém. Uma sessão que contou com a presença do ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e decorreu num dia marcado pela inauguração de novas infraestruturas académicas e pelo anúncio de novos cursos, investimentos que totalizam mais de 22 milhões de euros financiados através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

João Leite defendeu que a criação da futura Universidade Politécnica do Ribatejo vai reforçar a capacidade de atracção de estudantes, investimento e talento qualificado, assumindo-se como um instrumento essencial para afirmar o território no novo contexto da região do Oeste e Vale do Tejo. "Que ninguém saia deste auditório com qualquer dúvida: Santarém vai ter uma Universidade Politécnica", afirmou durante a sessão de abertura do encontro, destacando a convergência de esforços entre autarquias, instituições de ensino superior e Governo para concretizar esse desígnio.

A posição do presidente do município surge num momento de forte investimento no ensino superior da cidade. Durante as comemorações foram inauguradas três novas infraestruturas no Complexo Andaluz - o Andaluz Living Lab, o novo auditório e a residência de estudantes Andaluz II - num investimento superior a 3,7 milhões de euros. Paralelamente, os projectos financiados através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que ultrapassam os 20 milhões de euros, vão permitir duplicar a capacidade de alojamento estudantil do Politécnico de Santarém, passando das actuais 250 para cerca de 500 camas já no próximo ano lectivo.

O autarca anunciou ainda que o município irá disponibilizar parte das instalações da Escola Prática de Cavalaria para apoiar a expansão do Politécnico de Santarém, criando novas salas de aula e espaços para serviços académicos. As comemorações dos 47 anos do Instituto Politécnico de Santarém ficaram ainda marcadas pelo anúncio de novas ofertas formativas para o ano lectivo de 2026/2027, incluindo um Doutoramento em Ciências do Desporto e um CTeSP em Ambiente e Turismo da Natureza.

